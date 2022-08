Nốt ruồi xuất hiện tại một trong 4 vị trí cảnh báo ung thư da cực cao, nên đi tầm soát gấp!

Webmd định nghĩa về nốt ruồi khá đơn giản: "Nốt ruồi là những khối u trên da thường có màu nâu hoặc đen. Nốt ruồi có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên da, đơn lẻ hoặc thành nhóm". Tuy nhiên, nốt ruồi có thể hiện diện theo nhiều cách khác nhau, mang những ý nghĩa cũng khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng.



Nốt ruồi xuất hiện ở một trong những vị trí sau cảnh báo cần tầm soát ung thư gấp!

1. Nốt ruồi xuất hiện nhiều trên cánh tay

Theo Healthline, những vị trí phổ biến nhất của nốt ruồi - dạng khối u ác tính ở phụ nữ thường là cánh tay và chân. Vì vậy, nếu bạn có nốt ruồi trên cánh tay và là phụ nữ, bạn nên nhờ chuyên gia kiểm tra để đảm bảo rằng đó không phải là khối u ác tính.

2. Nốt ruồi xuất hiện ở cổ

Theo Healthline, nốt ruồi xuất hiện ở cổ là vị trí phổ biến phản ánh nguy cơ ung thư da ở nam giới. Vì vậy, nếu bạn phát hiện thấy nốt ruồi mới trên cổ, hãy đi kiểm tra ngay.

Trong đó, nốt ruồi có hình dạng bất thường xuất hiện ở cổ thường gặp ở những người có tông màu da sáng. Với những nốt ruồi không điển hình như này, "ước tính chỉ có 1 trong số 10.000 nốt ruồi như vậy là dấu hiệu cảnh báo ung thư da" - theo Healthline và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

3. Nốt ruồi xuất hiện trên môi

Đôi môi của chúng ta có xu hướng tiếp nhận nhiều ánh sáng mặt trời. Một nốt ruồi xuất hiện trên môi hoặc gần môi có thể là dấu hiệu ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu bạn chỉ có một nốt ruồi trên môi thì cũng không có gì phải lo lắng quá. Theo Healthline, nốt ruồi xuất hiện ở môi và mặt nói chung nếu là dấu hiệu ung thư thì thường là ung thư tế bào đáy hoặc tế bào vảy, có thể dễ dàng điều trị.

4. Nốt ruồi mọc ở chân

Về mặt y học, nốt ruồi trên chân có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Theo Healthline, chân là một trong những vị trí phổ biến nhất mà nốt ruồi ác tính có thể phát triển. Khối u ác tính có thể bắt đầu phát triển từ bên trong nốt ruồi hiện có hoặc tự xuất hiện trong một nốt ruồi mới.

Do đó, điều quan trọng là bạn phải luôn để ý đến các nốt ruồi trên chân. Nên đi khám bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt nếu xuất hiện nốt ruồi tại vị trí này.

Phòng chống ung thư da đúng cách từ việc chống nắng, dù nam hay nữ cũng nên nhớ

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ da liễu Vũ Thị Thơm (Giảng viên học viện y dược học cổ truyền Việt Nam), chống nắng hay nói rõ hơn là chống tia UV (tia cực tím) một loại tia không nhìn thấy của ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, hàng ngày còn có các tia với bước sóng giống tia UV là ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, bóng đèn led... Khi chúng tác động vào da gây tổn thương trực tiếp hay gián tiếp do sinh ra nhiều các gốc tự do, hậu quả là bạn sẽ gặp phải phản ứng bỏng nắng; sạm nắng, tăng sắc tố; dày lớp sừng; giảm miễn dịch tại chỗ và toàn thân; lão hóa da do ánh sáng; ung thư da.

Để chống nắng đúng cách, dù nam hay nữ cũng nên nhớ:

- Luôn ở trong bóng râm, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

- Tuyệt đối không được để da bị cháy nắng.

- Tránh sử dụng giường tắm nắng có chứa tia cực tím vì sẽ gây ung thư da cực nhanh.

- Luôn chú ý che chắn bằng quần áo, đội mũ rộng vành, đeo kính râm để ngăn chặn tia UV mỗi khi đi ra ngoài trời.

- Sử dụng kem chống nắng phổ rộng, ngăn chặn được cả tia UVA và UVB với chỉ số SPF 15 trở lên mỗi ngày. Đối với các hoạt động ngoài trời kéo dài, hãy sử dụng kem chống nắng có khả năng chống nước, phổ rộng với SPF từ 30 trở lên.

- Thoa kem chống nắng lên mặt và toàn bộ cơ thể trước khi ra ngoài 20-30 phút. Thoa lại sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi bơi lội, đổ mồ hôi nhiều.

- Kiểm tra tình trạng da từ đầu đến chân mỗi tháng với bác sĩ da liễu.

- Gặp bác sĩ da liễu ít nhất mỗi năm một lần để kiểm tra da chuyên sâu.

