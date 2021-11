Noo Phước Thịnh nói điều này khi Hậu Hoàng mang hit Mỹ Tâm lên "Sàn Đấu Vũ Đạo", “hóa” chim họa mi bị thợ săn truy đuổi

Ở đêm thi quan trọng lần này, bên cạnh bộ đôi giám khảo chính Noo Phước Thịnh - John Huy Trần, người hâm mộ chương trình cũng vô cùng hào hứng khi Sàn Đấu Vũ Đạo còn có sự xuất hiện của giám khảo khách mời Sabra Johnson - biên đạo, vũ công người Mỹ và là Quán quân nữ đầu tiên của chương trình So You Think You Can Dance phiên bản Mỹ.