Mới đây trên Threads, cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện một tài khoản tên S. liên tục đăng tải những nội dung phản cảm liên quan đến phụ nữ. Theo đó, người này thường mặc trang phục tài xế xe ôm công nghệ, chụp lén khách hàng nữ trong quá trình di chuyển hoặc khi giao/nhận hàng rồi đăng tải lên MXH kèm những lời bình luận dung tục, mang tính quấy rối.

Loạt bài đăng nhanh chóng gây phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành vi chụp lén, phát tán hình ảnh người khác khi chưa được cho phép không chỉ vi phạm quyền riêng tư mà còn khiến nhiều người cảm thấy bất an khi sử dụng các dịch vụ công cộng.

Bài đăng trên Threads mới đây về vụ việc đang thu hút sự chú ý

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tài khoản S. khiến dư luận bức xúc.

Trước đó vào tháng 10/2025, người này từng bị cộng đồng mạng gọi tên sau khi đăng tải hàng loạt hình ảnh chụp lén phụ nữ tại nơi công cộng lên một nhóm dành cho tài xế xe ôm công nghệ. Kèm theo những bức ảnh là các bình luận mang tính khiếm nhã, tục tĩu, thậm chí công khai đánh giá ngoại hình của những người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Vụ việc từng tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được lan truyền thời điểm đó, các bài đăng của S. thường đi kèm những dòng trạng thái mang tính quấy rối hoặc bình phẩm ngoại hình phụ nữ bằng ngôn từ thiếu tôn trọng. Đáng nói, phần lớn những người xuất hiện trong ảnh đều không biết mình đang bị chụp. Một số bức hình được ghi lại khi các cô gái đang ngồi sau xe, sử dụng điện thoại hoặc đơn giản là di chuyển trên đường phố.

Trước đó tài khoản S. này cùng hành vi chụp lén đã từng bị lên án

Sau khi sự việc lan rộng, nhiều cư dân mạng đã tìm lại các bài đăng cũ của tài khoản này và phát hiện hàng loạt nội dung có mô-típ tương tự xuất hiện từ trước đó. Điều khiến dư luận phản ứng gay gắt không chỉ nằm ở một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, mà ở dấu hiệu của một kiểu hành vi được lặp lại có chủ đích, kéo dài và ngày càng bình thường hóa việc xâm phạm người khác.

Làn sóng chỉ trích vì thế bùng lên dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng việc lén ghi hình người lạ rồi đăng công khai lên mạng đã là hành vi thiếu tôn trọng quyền riêng tư, nhưng biến hình ảnh của người khác thành đối tượng để bình phẩm dung tục, mua vui hay câu tương tác lại là một mức độ khác của sự lệch chuẩn. Khi hành động này xuất hiện hết lần này đến lần khác, nó không còn được nhìn nhận như sự vô tư hay bốc đồng, mà là biểu hiện của việc coi thường ranh giới cá nhân và xem sự tổn thương của người khác như một loại nội dung giải trí.

Tuy nhiên, phía S. không những không xóa hình hay nhận thức hành vi sai trái, người này hiện vẫn để lại bình luận thách thức. “Ước gì con người biết mặc kệ nhau, đừng phê phán sở thích người khác, muôn đời không khá nổi đâu”, bình luận của S. khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Bình luận thách thức của S. khiến dân tình bức xúc

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Làm thế nào để tình trạng này không xảy ra tiếp khi tài khoản này liên tục có những bài đăng chụp lén, bình luận thiếu tôn trọng phụ nữ. Quá sợ hãi”.

- “Thật sự đáng sợ. Không biết mình có vô tình xuất hiện ở đâu mà không hề hay biết hay không”.

- “Không ngờ có cả nhóm kín chụp lén khách hàng rồi gửi vào để cùng bình luận…”.

- “Ngoài group này chắc còn đầy group tương tự khác, chị em nên cẩn thận khi bước ra nơi công cộng”.

- “Họ hay nói là chụp xác nhận bill rồi ấn chụp lúc nào mình không hay. Ai cũng có thể là nạn nhân của chụp lén và quấy rối”.

Trong những năm gần đây, không ít vụ việc tương tự từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Từ việc chụp lén người lạ trên tàu điện, trong quán cà phê, phòng tập thể thao cho tới các địa điểm công cộng khác, nhiều cá nhân đã trở thành "nhân vật chính" bất đắc dĩ chỉ vì lọt vào ống kính của người khác. Không ít trường hợp còn phải đối mặt với những bình luận ác ý, soi mói hoặc quấy rối từ người lạ sau khi hình ảnh bị phát tán.

Sự phát triển của mạng xã hội khiến việc ghi lại và chia sẻ hình ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể chụp ảnh, quay video và đăng tải lên internet trong vài giây. Tuy nhiên, sự thuận tiện ấy cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi sử dụng quyền năng mà công nghệ mang lại.

Nhiều người cho rằng điều đáng lo ngại không hẳn là nằm ở việc một cá nhân chụp lén người khác, mà còn là việc những hành vi như vậy đôi khi vẫn nhận được sự cổ vũ hoặc hưởng ứng từ một bộ phận cộng đồng mạng. Những lượt thích, bình luận và chia sẻ có thể vô tình tiếp tay cho các nội dung xâm phạm quyền riêng tư tiếp tục tồn tại và lan rộng.