Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo chuẩn bị năm học mới, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW

Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Toàn văn nội dung Kết luận được đăng trên báo Giáo dục và Thời đại.

Tại Kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 (kết hợp Hội nghị Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026); chỉ đạo bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng ngày 5/9/2026. Lễ khai giảng cần tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027; chịu trách nhiệm việc bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học phổ thông phục vụ năm học mới 2026-2027.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo; linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên." Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu, biên chế "cứng" cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu việc phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh/lớp; phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp ở xã và đề xuất phương án xử lý (hoàn thành trong quý 3/2026).

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa chuyên môn và điều tiết nhân sự hợp lý để nâng tỉ lệ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trình độ chuyên môn, chấm dứt tình trạng xã trắng không có người phụ trách giáo dục trong năm 2026.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo: Bộ GD&ĐT chủ trì sửa đổi, hoàn thiện các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia; nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm nhiều mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế "quản lý giáo dục," tăng biên chế "trực tiếp giảng dạy"...; tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các trường có nhiều điểm trường.

Mọi phương án sắp xếp phải dựa trên đánh giá tác động về điều kiện địa lý, giao thông, số lượng học sinh, giáo viên, chất lượng giáo dục; thực hiện thí điểm để sơ kết, tổng kết, nhân rộng các phương án hiệu quả.

Tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, định mức giáo viên, phòng học phù hợp với điều kiện vùng miền, địa bàn thành phố, khu công nghiệp và nông thôn; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tiêu chuẩn và hoạt động của các mô hình trường mới; đồng thời, phối hợp với các địa phương huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới, bảo đảm đa mục tiêu về giáo dục, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh quốc gia, trong đó, chủ động xây dựng phương án vận hành đối với từng trường, đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc từ giai đoạn 1 để triển khai giai đoạn 2 chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn; không để phát sinh lãng phí. Kiên quyết không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Bộ Tài chính ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn việc chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; không để lãng phí, xuống cấp các công trình, trụ sở sau sắp xếp trong khi thiếu nơi vui chơi, học tập, khám chữa bệnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

UBND các cấp khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn; xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số; tập trung tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới.

Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027; có giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hoá, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm; xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh; đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khoa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc với Bộ GD&ĐT.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục

Sáng 26/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tập trung làm rõ những kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề lớn của ngành như bảo đảm đội ngũ giáo viên, giảm áp lực học tập và thi cử, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương thống nhất cần tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; có giải pháp căn cơ đối với đội ngũ nhà giáo; ưu tiên bố trí nguồn lực cho giáo dục; tăng cường truyền thông tạo đồng thuận xã hội; đồng thời nghiên cứu các giải pháp giảm áp lực học tập, bảo đảm an toàn trường học và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu xác định đội ngũ nhà giáo là "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay, giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ tình trạng thừa, thiếu giáo viên sau khi các địa phương hoàn thành việc bố trí biên chế; báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7 để đề xuất phương án giải quyết ngay trong năm học 2026-2027.

Trước mắt cần triển khai đồng bộ các giải pháp điều động, biệt phái, dạy liên trường, liên cấp, ký hợp đồng; về lâu dài nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, rà soát chế độ làm việc và định mức giáo viên.

Đối với công tác chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT và các địa phương rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học, từ đội ngũ giáo viên, phòng học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đến nước sạch, nhà vệ sinh, Internet và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học; không để đến sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, cần chủ động huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh, nhất là bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; coi đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với con em mình.

Về vấn đề lạm thu đầu năm học, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT nghiên cứu ban hành mẫu công khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc đối với các khoản thu trong nhà trường, phân định rõ khoản thu bắt buộc và khoản thu tự nguyện.

Chủ tịch UBND cấp xã và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, ép buộc dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Đối với nhiệm vụ giảm áp lực học tập và thi cử, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát chương trình giáo dục phổ thông, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực, sở trường. Đồng thời, nghiên cứu phương án tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện từng địa phương; khuyến khích những địa phương đủ điều kiện thực hiện xét tuyển.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục với lực lượng Công an, Y tế và chính quyền địa phương trong phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học sinh; nghiên cứu các giải pháp quản lý việc tiếp cận mạng xã hội của học sinh theo từng nhóm tuổi; đẩy mạnh giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cấp xã; đẩy mạnh chuyển đổi số, không để phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách, báo cáo ngoài quy định trong học kỳ I năm học 2026-2027, qua đó giảm áp lực hành chính, tạo điều kiện để giáo viên có thêm thời gian dành cho giảng dạy và chuyên môn.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ tăng cường công tác truyền thông, chủ động cung cấp thông tin, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đội ngũ nhà giáo; khẩn trương hoàn thiện báo cáo phục vụ phiên họp thường kỳ của Chính phủ và chuẩn bị Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

Triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM

Chiều 27/6, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM .

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra những chủ trương, định hướng mang tính chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực cốt lõi. Đất nước đang hướng tới phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo cùng nhiều lĩnh vực công nghệ khác có giá trị gia tăng lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ điện hạt nhân; đồng thời Bộ GD&ĐT đang chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao.

Nhấn mạnh vai trò của các lĩnh vực STEM, Bộ trưởng cho rằng đây là nền tảng để phát triển các công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Cách tiếp cận của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia là tập trung đào tạo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt để hình thành đội ngũ nhân lực có đủ số lượng, chất lượng và khả năng thích ứng với sự phát triển rất nhanh của công nghệ.

Bộ trưởng cho biết, Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, được ban hành ngày 20/5/2026 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, là một chính sách rất quan trọng. Chính sách áp dụng đối với sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược; sinh viên các chương trình tài năng và một số lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp bán dẫn, điện hạt nhân.

Những chính sách này sẽ giúp người học có thêm điều kiện lựa chọn ngành học, giảm chi phí học tập và tạo cơ hội để nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ theo học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Quan trọng hơn, mục tiêu của chính sách không chỉ là hỗ trợ người học mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền công nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách; tăng cường gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, giải quyết các bài toán của doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời, cần thúc đẩy sự kết nối giữa các trường đại học với nhau và giữa các trường đại học với doanh nghiệp để tạo sức mạnh chung trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Một nội dung quan trọng khác được Bộ trưởng đề cập là việc xây dựng nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược. Nền tảng này sẽ hỗ trợ quản lý người học từ bậc đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ; đồng thời kết nối các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp và cùng tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn.

Trình bày tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, hiện cả nước có 771.475 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% quy mô giáo dục đại học. Trong đó, có 475.833 người học chính quy thuộc 15 nhóm ngành theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ người học STEM lên 35%, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ GD&ĐT đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phê duyệt 90 chương trình đào tạo tài năng tại 23 cơ sở giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Điểm nhấn quan trọng là Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đã tạo bước chuyển từ hỗ trợ cơ sở đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp người học. Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện danh mục 109 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược làm căn cứ triển khai chính sách theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Đối với khóa tuyển sinh năm 2025, dự kiến có 22.250 người học đủ điều kiện được hưởng học bổng Chính phủ từ ngày 1/9/2026. Năm 2026, khoảng 30.000 người học dự kiến được cấp học bổng với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng mỗi năm..

Tại hội thảo, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chia sẻ các mô hình đào tạo và kinh nghiệm triển khai nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực STEM, với điểm chung là tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp.

Lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Sáng 23/6, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh dự và phát biểu khai mạc.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tham dự giải có 30 đoàn thể thao học sinh đại diện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm 2026, giải được tổ chức với 5 môn thi đấu gồm: bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền. Trong đó, bóng bàn và võ cổ truyền là hai môn mới được bổ sung vào chương trình thi đấu, góp phần đa dạng hóa nội dung và mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh.

Các môn bơi và điền kinh được tổ chức ở cả hệ nâng cao và hệ phong trào; các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền thi đấu theo hệ phong trào, tạo điều kiện để học sinh được cọ xát, trải nghiệm và phát huy năng khiếu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT luôn nhất quán quan điểm, bên cạnh việc dạy chữ, dạy người thì việc chăm lo rèn luyện thể chất, thúc đẩy mục tiêu cải thiện chiều cao, thể trạng cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành.

Để khát vọng nâng cao tầm vóc Việt thực sự đi vào đời sống học đường, vai trò của các địa phương và nhà trường có ý nghĩa quyết định. Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, phát triển đa dạng các câu lạc bộ thể thao trường học, tạo điều kiện để mỗi học sinh tìm thấy môn thể thao yêu thích và hình thành thói quen rèn luyện suốt đời.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động thể thao học đường; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, góp phần tạo nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao.