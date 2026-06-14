Sáng nay, lúc 8h ngày 14/6, sự cố lật tàu du lịch đã xảy ra tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng).Báo Tiền Phong cho hay thời điểm trên, phương tiện Bảy Hoa mang số hiệu HP-3847 vỏ gỗ, trọng tải 12 khách do ông N.V.B (SN 1976, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang chở 10 khách đi tham quan vịnh Lan Hạ.

Khi di chuyển đến khu vực bãi Vạn Bội, phương tiện bất ngờ bị tàu du lịch Minh Anh – Cat Ba Eco Tourist 86 (mang số hiệu HP-5665, vỏ thép, tải trọng 48 khách, do ông Đ.V.T làm thuyền trưởng) đâm từ phía sau. Sau cú đâm, tàu Bảy Hoa bị chìm.

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên trên phương tiện HP 3847 đã được các xuồng hoạt động gần khu vực đó và phương tiện HP 5665 cứu vớt. Trong 10 hành khách này có chị N.T.N (sinh năm 1983) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế Đặc khu Cát Hải, tuy nhiên chị N tử vong 9h35 cùng ngày.

Theo clip được người dân ghi lại cho thấy, tại thời điểm thuyền bị lật, một tàu du lịch đã liên tục ném phao cứu hộ xuống dưới. Cùng lúc đó cũng có nhiều tàu, thuyền, ca nô ở gần đã nhanh chóng có mặt để phối hợp cứu nạn.

Hiện, vụ việc va chạm giữa hai phương tiện trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.