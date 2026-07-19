Công an tỉnh Quảng Trị ngày 19/7/2026 cho biết vừa khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Tin nhắn về dấu hiệu tiêu cực trong phòng thi trên mạng xã hội đang được lan truyền trước đó

Trước đó, ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, lập tổ công tác đặc biệt phối hợp cơ quan Công an để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.

Theo nội dung phản ánh đến Bộ GD-ĐT lan truyền trên mạng xã hội, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực bị cho là đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Đặc biệt, trong đó đề cập đến “con trai của thầy hiệu trưởng”.

Tính đến ngày 15/7, đã có 9 tỉnh ghi nhận các vụ việc phải kiểm tra, xác minh hoặc điều tra liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, gồm: Tuyên Quang, Quảng Trị, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Lào Cai, Gia Lai và Cà Mau. Trong đó, đến nay, có 2 địa phương là Tuyên Quang và Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ.