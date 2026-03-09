NÓNG: Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh tình hình năng lượng thế giới có nhiều biến động. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tác động mạnh đến thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước.

Theo báo Dân trí, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về chất lượng sản phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc tự ý dừng bán gây đứt gãy nguồn cung cục bộ. Những hành vi làm gián đoạn hoạt động cung ứng xăng dầu hoặc gây bất ổn thị trường sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

UBND các xã, phường được giao phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Trong trường hợp xảy ra tình trạng đông người mua xăng dầu, lực lượng chức năng cần kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường. Đây là hoạt động kinh doanh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là nguy cơ cháy nổ và không bảo đảm chất lượng nhiên liệu.

Trước đó, theo Sở Công Thương Hà Nội, một số doanh nghiệp bán lẻ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng do không bảo đảm đủ nguồn cung liên tục và thiếu nhân lực phục vụ. Ghi nhận trong ngày 7/3 đã có 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hoặc hết hàng vì lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết phần lớn các cửa hàng thiếu hàng hoặc phải bán hạn chế thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu – đơn vị trung gian phụ thuộc vào nguồn cung từ các thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có gần 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống thương nhân đầu mối, trong khi hơn 30% còn lại thuộc các thương nhân phân phối hoặc nguồn cung từ các tỉnh, thành khác. Các doanh nghiệp đầu mối đã cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường Hà Nội ít nhất đến hết tháng 3.

Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, tuyệt đối không đầu cơ, găm hàng hoặc tự ý đóng cửa ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định và phục vụ nhu cầu của người dân.