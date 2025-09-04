Grab Việt Nam vừa phát đi thông cáo chính thức liên quan đến các báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách tại Việt Nam do Mordor Intelligence công bố trong quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025.

Theo thông tin Grab, đơn vị chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch và đánh giá về thị trường với Mordor Intelligence hoặc bất cứ bên thứ ba nào.

"Do đó, chúng tôi xác nhận rằng Grab Việt Nam không có bất kỳ liên quan và không chứng thực cho sự chính xác và nội dung của các thông tin được trình bày trong các báo cáo nêu trên của Mordor Intelligence", Grab Việt Nam nêu trong thông báo.

Grab cho biết, trong vài tháng qua đã chủ động trao đổi trực tiếp với Mordor Intelligence để tìm hiểu sâu hơn về nguồn dữ liệu và phương pháp khảo sát, đồng thời yêu cầu đơn vị này "đánh giá lại và cải thiện phương pháp nghiên cứu".

"Dù trân trọng sự cởi mở của Mordor Intelligence trong việc thảo luận chi tiết, nhưng chúng tôi nhận thấy các báo cáo do Mordor Intelligence công bố liên tục hàm chứa những vấn đề về chất lượng rất đáng lưu ý. Những vấn đề này được công bố một cách có chủ đích, dẫn đến quan ngại đáng kể về tính hợp lệ của các nguồn dữ liệu và phương pháp tiếp cận", Grab Việt Nam nêu rõ.

Grab chỉ ra, các báo cáo của Mordor Intelligence chủ yếu dựa trên giả định và ước tính tổng thể giá trị giao dịch (GMV) của các hãng taxi, từ đó giả định GMV của riêng mảng kinh doanh taxi chở khách, giả định GMV tách riêng của từng mảng dịch vụ 2 bánh và 4 bánh… mà không có các nguồn dữ liệu có thể xác minh hoặc đáng tin cậy.

"Những điều này đã cho thấy sai sót trong phạm vi nghiên cứu, dữ liệu không đầy đủ và ước tính sai quy mô thị trường tổng thể trong báo cáo của Mordor Intelligence", hãng xe công nghệ nói.

Ngoài ra, Grab cho rằng các báo cáo này còn dựa trên thông tin từ nhân sự đã rời ngành. "Những giả định và ước tính này còn dựa trên thông tin từ một số nhân viên cũ của các hãng - được gọi là 'chuyên gia' theo nhận định của Mordor Intelligence - được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, cho thấy thông tin và dữ liệu thị trường rất có thể đã lỗi thời.

Từ những yếu tố trên, Grab kết luận: "Chúng tôi có cơ sở để tin rằng các báo cáo về thị trường taxi chở khách Việt Nam do Mordor Intelligence công bố đã sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ, đưa đến những kết luận sai lệch. Điều này đã dẫn đến nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gửi đi những tín hiệu không chính xác đến thị trường và có thể dẫn dắt các bên có liên quan đi theo những định hướng kinh doanh kém hiệu quả".

Do đó, Grab cho biết đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu thu hồi các báo cáo nêu trên, đồng thời "đánh giá lại và cải thiện phương pháp luận, củng cố những kết luận bằng thông tin thị trường và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng".