Những ngày qua, loạt rapper trẻ như Obito, 24K.Right, MCK,... liên tiếp dính vào những ồn ào về đời tư, tình cảm. Nhiều tài khoản tự xưng là người yêu cũ của các rapper liên tiếp đăng các bài viết "bóc phốt". Các rapper cũng có cách phản hồi khác nhau: Obito thẳng thắn lên tiếng làm rõ sự việc "lật ngược thế cờ", 24K.Right vẫn giữ im lặng,...

Đặc biệt, trong số các bài "phốt" rapper trẻ còn có cả bài phốt về Double2T - Quán quân Rap Việt mùa 3. Nhiều người chỉ ra Double2T "nhập nhằng" về mối quan hệ của mình, không nói rõ ràng cho người hâm mộ. Khi có camera thì "diễn" nét hiền hòa nhưng khi tắt camera thì thái độ khó chịu với ekip, có thái độ phân biệt với fan chỉ thân thiết với ai quen mặt hoặc có ngoại hình.

Bên cạnh đó, fan cũng chỉ ra nhiều vấn đề trong cách làm việc của ekip quản lý Double2T, kéo "thủy quân" vào tấn công các ý kiến trái chiều, "dằn mặt" một fanpage của mình. Nhiều ý kiến còn cho rằng Double2T "vô ơn" với những người đồng hành với anh trước khi anh nổi tiếng. Bên cạnh đó còn là nhiều tin đồn trái chiều khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh vốn rất tích cực của Double2T từ Rap Việt mùa 3.

Bài đăng của Double2T

Tối 31/7, Double2T chính thức lên tiếng về toàn bộ những ồn ào xoay quanh anh những ngày qua. Về vấn đề tình cảm, Double2T cho biết: "Mình xin khẳng định trong quá trình trước khi thi RapViet mùa 3 cho tới khi cuộc thi kết thúc thì mình hoàn toàn không ở trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Và những việc mình chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân giai đoạn đó hoàn toàn là sự thật không có bất kỳ bịa đặt gì ở đây cả".

Đối với các thông tin về thái độ làm việc, thái độ khi gặp gỡ người hâm mộ, Double2T chia sẻ: "Mình cũng nhân cơ hội này xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các nhãn hàng, đơn vị tổ chức, các anh chị và các bạn fan nếu như trong quá trình đó mình có vô tình làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người. Bởi đây cũng là lần đầu tiên mình phải đối mặt với một cường độ công việc lớn như vậy, và mình sẽ rút kinh nghiệm sắp xếp lịch trình làm việc khoa học hơn để có đủ sức khỏe và tinh thần đáp ứng công việc. Mình luôn quan niệm sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôn trọng đơn vị tổ chức và xem các bạn fan, khán giả như người thân, mỗi dịp được gặp mọi người là cơ hội quý nên mình rất trân trọng".

Về mâu thuẫn nội bộ trong fandom, Double2T cũng khẳng định: "Còn ở câu chuyện mình nhắc nhở 1 fanpage trong group Gia Đình Noọng là do cái tên của page (Double2T - Người Tuyên Quang Chất) ban đầu bạn này có đặt tên giống page chính thức của mình là Double2T-Người Miền Núi Chất khiến nhiều nhãn hàng hiểu nhầm rằng đó là page chính thức của mình, gây ảnh hưởng trực tiếp tới công việc do một số Hashtag trong bài post dễ gây nhầm lẫn và chính nhãn hàng đã liên lạc với mình để yêu cầu Page đó gỡ bỏ Hashtag do có tên giống page mình. Dù mình đã cố liên hệ nhưng phải mất nhiều thời gian sau đó page mới đổi tên. Việc các bạn yêu quý mình và tạo ra những FC như vậy là một điều mình rất trân trọng, nhưng việc đặt tên đẩy mình vào thế khó như thế thì mình cần phải lên tiếng và đã được page hỗ trợ, hiện tại page đã đổi tên và vẫn đang support cho mình đó là điều mình cảm thấy rất vui".

Toàn bộ bài đăng của Double2T như sau: