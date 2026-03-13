Fanpage aFamily

Nóng: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa hầu tòa ở Nam Phi, vụ án tiếp tục có diễn biến mới

Phương Anh,
Chia sẻ
Thích0

Vụ án liên quan đến đường dây buôn bán sừng tê giác tại Nam Phi tiếp tục có diễn biến mới khi doanh nhân người Việt Chu Đăng Khoa vừa ra hầu tòa cùng các nghi phạm liên quan.

Theo thông tin được công bố ngày 12/3, doanh nhân người Việt Chu Đăng Khoa (còn gọi Michael Chu) đã xuất hiện tại Tòa án Kempton Park (Nam Phi) sau khi bị bắt trong quá trình điều tra đường dây buôn bán sừng giác quy lớn. Người này được cho chủ sở hữu khu bảo tồn Voi Game Lodge.

Theo hồ điều tra, vụ việc tại Voi Game Lodge bị nghi một vụ cướp dàn dựng nhằm hợp thức hóa việc đưa số sừng giác ra khỏi khu bảo tồn. quan công tố Nam Phi cho biết phiên điều trần xin tại ngoại của Chu Đăng Khoa sẽ được tổ chức trong thời gian tới, nhiều khả năng phía công tố sẽ phản đối do lo ngại nguy bỏ trốn.

Đáng chú ý, Chu Đăng Khoa từng bị xử phạt trục xuất khỏi Nam Phi vào năm 2011 tàng trữ trái phép sừng giác. Việc người này tiếp tục xuất hiện trong một vụ án liên quan đến buôn bán động vật hoang khiến quan chức năng đặc biệt chú ý. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để làm vai trò của các nhân liên quan.

Chu Đăng Khoa hầu tòa ở Nam Phi liên quan đến buôn bán sừng tê giác - Ảnh 1.

Theo thông cáo được công bố bởi nghị Andrew de Blocq thuộc Democratic Alliance, vụ án còn liên quan đến công dân Việt Nam Huy Bảo Trần, người bị bắt tại sân bay Cape Town khi đang tìm cách rời Nam Phi. Ngoài ra, hai nghi phạm người Nigeria cũng đã bị bắt trước đó liên quan đến việc vận chuyển sừng giác xương động vật hoang trái phép. Các đối tượng này được cho liên hệ với vụ mất 98 chiếc sừng giác tại Voi Game Lodge, vụ việc bị nghi một vụ cướp dàn dựng nhằm hợp thức hóa việc đưa tang vật ra khỏi khu bảo tồn.

quan điều tra cho biết các hàng sừng giác từng bị thu giữ tại sân bay Changi (Singapore) dấu hiệu trùng khớp với số tang vật bị báo mất tại Nam Phi. Mẫu ADN từ sừng giác, phương tiện vận chuyển kho lưu trữ đã được gửi giám định, kết quả dự kiến sẽ được sử dụng làm chứng cứ trong quá trình truy tố. Nhà chức trách cũng đang làm vai trò của các nhân, công ty xuất nhập khẩu các sở nuôi nhốt động vật bị nghi liên quan đến đường dây này.

Phía Democratic Alliance nhận định các vụ bắt giữ gần đây cho thấy lực lượng chức năng Nam Phi đang chuyển hướng sang điều tra những người tổ chức tài trợ phía sau các mạng lưới săn trộm, thay chỉ xử các đối tượng trực tiếp tham gia. Theo DA, buôn bán động vật hoang một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, liên quan đến rửa tiền, buôn lậu tham nhũng, do đó cần sự phối hợp giữa nhiều quốc gia để triệt phá.

Nam Phi hiện quốc gia quần thể giác lớn nhất thế giới, vậy việc bảo vệ loài động vật này được xem trách nhiệm quốc gia đồng thời cũng nghĩa vụ toàn cầu. Theo DA, trong hai năm gần đây, số vụ săn trộm giác đã giảm khoảng 16% mỗi năm, cho thấy những tiến triển nhất định trong nỗ lực chống lại hoạt động buôn bán trái phép.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Các phiên điều trần tiếp theo sẽ xem xét việc cho tại ngoại đối với các nghi phạm, đồng thời làm vai trò của những người bị cho đứng sau đường dây buôn bán sừng giác quy lớn tại Nam Phi trong nhiều năm qua.

Theo Đời sống và pháp luật 03/13/2026 18:13 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nong-dai-gia-kim-cuong-chu-dang-khoa-hau-toa-o-nam-phi-vu-an-tiep-tuc-co-dien-bien-moi-a619921.html
Chia sẻ
Thích0