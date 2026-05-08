Liên quan đến vụ hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, trao đổi với PV ĐS&PL, chỉ huy Công an xã Thiên Lộc cho biết, đơn vị đã tiếp nắm được thông tin ngay sau khi xảy ra vụ việc.

"Ngay trong đêm 7/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng liên quan. Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra", vị chỉ huy thông tin thêm với PV ĐS&PL.

Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh cắt clip)

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội lan truyền clip, hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị tài xế khu vực này ngăn cản vào bến và chở khu vực điểm đón trả khách gần KCN Bắc Thăng Long, TP Hà Nội. Sau đó, tài xế yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi. Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe ôm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.