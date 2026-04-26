Cảnh sát khống chế đối tượng Tùng.

Ngày 26/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng gây rối, hành hung lái xe công nghệ xảy ra trên địa bàn phường Thanh Liệt.

Trước đó, đêm 24/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 87 Yên Xá, phường Thanh Liệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế đối tượng hành hung, cầm dao tấn công một lái xe ôm công nghệ.

Đối tượng sau đó được làm rõ là Hoàng Trọng Hùng (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Theo cảnh sát, rất may trong quá trình xảy ra vụ việc, lưỡi dao bị tuột khỏi cán, không rút ra được nên không gây hậu quả đáng tiếc.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.