NÓNG: Công an đang bao vây, khám xét 2 địa điểm ở Biên Hòa

Cảnh sát cơ động đang phong toả cây xăng dầu Trảng Dài

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay mở rộng chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả 920G do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (cùng 64 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu, sáng nay, Công an tỉnh đã tiến hành phong toả, bao vây, khám xét cửa hàng xăng dầu Trảng Dài nằm ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà.



Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động bắt đầu bao vây, phong toả cây xăng trên từ lúc 8 giờ sáng đến giờ. Bên trong, lực lượng công an đang lấy mẫu xăng, thu thập các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cách đó không xa, lực lượng công an cũng đang làm việc tại một ngôi nhà trên đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài. Chủ ngôi nhà này được cho là chủ cây xăng dầu Trảng Dài. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Công an phong toả cây xăng dầu Trảng Dài