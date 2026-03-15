Khoảng hơn 19h ngày 15/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán đồ uống Mixue trên địa bàn phường Nam Khê, tỉnh Quảng Ninh, khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, người dân khu vực phát hiện khói đen bốc lên từ quán đồ uống này. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực cửa hàng.





Một nhân chứng cho biết vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng hơn 19h, thời điểm đầu đám cháy không lớn. Tuy nhiên sau đó, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội và lan nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay. “Ban đầu cháy nhỏ nhưng sau đó bùng lên rất nhanh, chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao”, nhân chứng chia sẻ.

Do phía mặt tiền quán có biển hiệu cùng một số vật liệu dễ cháy nên lửa bén nhanh, khiến đám cháy lan rộng và bốc cao. Nhiều người đi qua khu vực đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội và chia sẻ lên mạng xã hội, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng Mixue khiến nhiều người hoảng hốt

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng khắp cửa hàng

Theo một số người cho rằng vụ cháy xuất phát từ chiếc điều hoà bên trong cửa hàng

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ quán, chỉ còn trơ lại phần khung. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cửa hàng đồ uống bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần khung sắt

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.