Sáng 25-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết chậm nhất 15 giờ ngày 30-6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà các trường công lập trên địa bàn TP.

Về tình hình xác nhận nhập học vào các trường chuyên và trường có lớp tích hợp năm học 2026-2027, tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên và trường có lớp tích hợp trên địa bàn TPHCM, gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) cùng các trường có lớp tích hợp. Riêng Trường Phổ thông Năng khiếu đã ghi nhận 600 thí sinh xác nhận nhập học.

Thí sinh ở kỳ thi lớp 10 vừa qua. Ảnh: Hoàng Triều

Qua ghi nhận, phần lớn thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên đều đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. Đáng chú ý, qua công tác lọc ảo cho thấy toàn bộ các thí sinh này đều đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà tại các trường thuộc nhóm đầu của TP như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn và nhiều trường tốp đầu khác.

Khi thí sinh xác nhận nhập học vào trường chuyên và trường có lớp tích hợp, Sở GD-ĐT sẽ thực hiện lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại của thí sinh tại hệ đại trà, từ đó giải phóng chỉ tiêu cho các trường phổ thông. "Đây là nỗ lực của Sở GD-ĐT nhằm tạo điều kiện gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường đại trà trên toàn TP"- ông Phong nhấn mạnh.

Trước đó, trước thắc mắc của phụ huynh ở TPHCM vì sao sau khi biết điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà dù đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp. Theo ông Nguyễn Văn Phong, trước đây, ở khu vực cũ (khu vực 1-TPHCM), việc xét tuyển được thực hiện tuần tự: Xét hết nguyện vọng 1 rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Sau khi TPHCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng cùng lúc và công bố kết quả chung.

"Việc Sở GD-ĐT chậm công bố điểm chuẩn không phải vì xử lý không kịp mà vì sở đang nỗ lực giảm tối đa tỉ lệ ảo, tránh tình trạng thí sinh trường chuyên trúng tuyển đồng thời ở trường thường, làm mất cơ hội, chỉ tiêu của các học sinh khác"- ông Phong thông tin.