"Nóng" các siêu thị bắt đầu hạ giá thịt lợn

Từ 28/12 đến hết tết Nguyên Đán, hệ thống Big C và GO! cho biết đã bắt đầu thời gian bán hàng bằng giá vốn. Theo đó, giá thịt đùi heo còn 131.000 đồng/kg, giảm 14.000 đồng so với tuần trước đó. Sườn non heo, thịt ba rọi, nạc dăm cũng lần lượt giảm 10.000-15.000 đồng một kg xuống 180.000 đồng, 170.000 đồng, 165.000 đồng.

Các siêu thị bắt đầu hạ giá thịt lợn.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op, giá đang mềm nhất so với các hệ thống khác ở TP. HCM. Cụ thể, ba rọi heo ở mức 167.000 đồng/kg, cốc lết 119.000 đồng/kg, chân giò 114.000 đồng/kg, nạc đùi, nạc dăm ở mức 140.000 đồng.

Đại diện Sai Gòn Co.op cho biết, mỗi ngày siêu thị này đang tiêu thụ trung bình 40-50 tấn thịt heo và dự kiến tăng 30-40% trong dịp cao điểm tết. Ngoài ra, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước cũng khai thác thịt heo bảo quản mát và các mặt hàng thịt heo thảo mộc... để tăng lựa chọn cho khách hàng.

Giá tại các hệ thống siêu thị ở TP. HCM đã giảm và thậm chí tuyên bố bán hàng với giá vốn nhưng mức giá thực tế đang bằng với nhiều sạp thịt heo tại các chợ truyền thống. Còn với hệ thống siêu thị tại Hà Nội, giá đang cao hơn nhiều.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nguồn cung thịt heo đã bắt đầu ổn định, đến nay thành phố đã nhập thêm 14.000 tấn thịt heo, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Thịt heo đông lạnh đang được đưa ra thị trường tiêu thụ cả tuần nay. Ngoài ra, các loại thịt gà, thịt vịt, trứng gia cầm cũng tăng mạnh 20 -150% so với cùng kỳ để phục vụ cho Tết Nguyên Đán 2020.