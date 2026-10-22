NÓNG: 1 trường Cao đẳng phát văn bản cảnh báo thủ đoạn xe khách giả mạo, chở sinh viên đến gần biên giới!

Mới đây, trên trang mạng xã hội chính thức, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đã đăng tải bài viết kèm văn bản thông báo khẩn của Ban Giám hiệu gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, phụ huynh cùng học sinh, sinh viên (HSSV) toàn trường. Động thái này nhằm kịp thời nâng cao cảnh giác trước nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi di chuyển bằng phương tiện công cộng quanh khu vực trường.

Theo thông tin tiếp nhận từ phản ánh của người học và phụ huynh, thời gian gần đây xuất hiện phương tiện giả mạo hãng xe có tên tuổi để hoạt động đón khách trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn gần khuôn viên nhà trường. Đáng lo ngại, đã ghi nhận trường hợp sinh viên lên nhầm phương tiện này và bị chở lòng vòng, đưa đến gần khu vực biên giới Campuchia.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, nhà trường đề nghị đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, khẩn trương tuyên truyền sâu rộng trong các buổi sinh hoạt lớp. Đồng thời, nhà trường đưa ra các khuyến cáo cụ thể giúp sinh viên chủ động bảo vệ bản thân:

Kiểm tra kỹ phương tiện trước khi bước lên: Chỉ lựa chọn các nhà xe có pháp nhân và thông tin minh bạch; đối chiếu kỹ thương hiệu, biển kiểm soát và lộ trình di chuyển; tuyệt đối không lên xe khi nhận thấy dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn giả mạo.

Văn bản cảnh báo của nhà trường

Chủ động bảo đảm an toàn trên đường: Luôn giữ thói quen chia sẻ định vị trực tiếp, biển số xe và hành trình cụ thể với gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm trong suốt thời gian ngồi trên xe.

Bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố: Nếu phát hiện xe chạy sai lộ trình đã định hoặc có biểu hiện bất minh, sinh viên cần kiên quyết yêu cầu tài xế dừng lại ở nơi an toàn, đông người. Trong tình huống cảm thấy bị đe dọa, cần nhanh chóng tìm cách liên lạc khẩn cấp với người thân, thầy cô hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên hãy chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời chia sẻ cảnh báo này đến bạn bè và gia đình để mọi người cùng nâng cao cảnh giác.