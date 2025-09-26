Nơi sóng vỗ rì rào ôm trọn giấc mơ nghỉ dưỡng tại biệt thự riêng tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà là nơi khởi đầu cho những hành trình đầy cảm hứng. Được Haute Grandeur công nhận là "Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu" năm 2025, nơi đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và tinh thần hiếu khách đậm chất Việt.

Từng bước chân trên bờ cát trắng mịn, từng nhịp thở hòa cùng làn gió biển trong lành, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản len lỏi trong từng khoảnh khắc. Những căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển, hướng biển, vườn hoặc hồ riêng tư, mở ra không gian sống chan hòa ánh sáng và thiên nhiên – nơi cả gia đình có thể quây quần, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối mà vẫn giữ được sự kết nối ấm áp.

Với kiến trúc hiện đại kết hợp chất liệu bản địa, các villa từ 2 đến 4 phòng ngủ là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình nhiều thế hệ, nơi mỗi người đều tìm thấy góc riêng để thư giãn, và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm không thể thay thế. Đặc biệt, 10 căn biệt thự hướng trực diện ra biển Non Nước như những bản giao hưởng của sóng và gió, ru bạn vào giấc ngủ êm đềm và đánh thức bằng ánh bình minh vàng óng trên mặt biển.

Hành trình trải nghiệm dành riêng cho những tâm hồn trẻ thơ

Tại Danang Marriott Non Nuoc Beach Villas, kỳ nghỉ không chỉ là sự nghỉ ngơi – mà là hành trình khám phá. M Passport là chương trình trải nghiệm độc quyền dành cho trẻ em của thương hiệu Marriott Hotels, nơi mỗi bé được trao một "hộ chiếu" để ghi lại hành trình phát triển toàn diện về Thân – Tâm – Trí qua 12 hoạt động đầy màu sắc. Từ những trò chơi vận động đến các lớp học sáng tạo, mỗi ngày đều là một chương mới trong cuốn nhật ký tuổi thơ chờ đợi được lật mở.

Không chỉ dành cho trẻ nhỏ, người lớn cũng có thể đắm mình trong những trải nghiệm văn hóa bản địa như lớp học pha chế cà phê Việt Nam, làm gỏi cuốn truyền thống, cắm hoa hay làm túi chườm thảo dược. Tại đây, bạn không chỉ thưởng thức mà còn hiểu sâu hơn về hành trình của từng hạt cà phê – từ vùng đất Tây Nguyên đến ly cà phê đậm đà trên tay. Hay vén màn kiến thức về những thức lành để giảm đau, và thư giãn.

Beach House – nơi vị giác gặp gỡ đại dương

Giữa khung cảnh đại dương bao la, nhà hàng Beach House là nơi bạn có thể vừa thưởng thức hải sản tươi ngon, vừa phóng tầm mắt đến Bán đảo Sơn Trà hay Cù Lao Chàm xa xăm. Với triết lý "Fresh caught of the day – Tinh hoa từ biển khơi", mỗi món ăn là một bản giao hưởng của vị biển, được chế biến tinh tế dưới bàn tay đầu bếp – từ cá hấp thanh nhẹ, tôm nướng đậm đà đến Tomahawk mềm mọng đầy quyến rũ.

Lấy cảm hứng từ 100 cây xoài phủ xanh khu nghỉ dưỡng, các món tráng miệng tại Beach House là điểm nhấn ngọt ngào cho hành trình ẩm thực. Bingsu Xoài nhiệt đới, Bingsu Dâu ngọt ngào, hay Kem cháy Xoài – mỗi muỗng đều là sự tan chảy của hương vị và cảm xúc.

Không gì sánh bằng cảm giác cả gia đình quây quần bên bàn ăn, giữa không gian hướng biển, nơi tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng cười rộn rã. Tại Beach House, mỗi bữa ăn không chỉ là sự thưởng thức ẩm thực, mà là dịp để các thế hệ cùng nhau sẻ chia, lắng nghe và kết nối – điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại.

Quan Spa – nơi cơ thể và tâm trí được chữa lành

Và khi những đứa trẻ say sưa với hành trình khám phá của riêng mình, người lớn có thể tìm đến Quan Spa Non Nuoc – nơi thời gian như lắng lại. Giữa nhịp sống hối hả, Quan Spa Non Nuoc như một ốc đảo tĩnh lặng, nơi bạn có thể tìm lại sự cân bằng sâu sắc. Trong không gian tĩnh tại, hương tinh dầu thoảng nhẹ, tiếng nước róc rách như lời ru của thiên nhiên, từng liệu trình trị liệu là một hành trình trở về với chính mình. Đó là món quà dành cho cơ thể, và cũng là sự nuông chiều xứng đáng cho tâm hồn. Những liệu trình như Tái tạo làn da với kén tằm hay Trị liệu Gừng nóng đá Non Nước không chỉ chăm sóc cơ thể mà còn khai mở tầng sâu văn hóa bản địa, đưa bạn vào hành trình chữa lành đầy thi vị.

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng. Đó là nơi mỗi khoảnh khắc đều được nâng niu, mỗi trải nghiệm đều được hiện thực hóa, và mỗi nụ cười đều được lưu giữ như một phần ký ức đẹp đẽ của hành trình sống.