Nỗi khổ của người chơi đào huyền

Đào huyền là một trong những giống đào được ưa chuộng dịp Tết nhờ vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ và rất hút mắt. Dáng cành rủ nghiêng hẳn về một phía tạo nên nét đặc trưng khó lẫn, mang lại cảm giác bay bổng, nên thơ cho không gian ngày xuân. Thế nhưng cũng chính vì "nghiêng ngả có chủ đích" ấy mà không ít gia chủ rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Khác với đào cành truyền thống có trục đứng rõ ràng, đào huyền đòi hỏi bình cắm đủ nặng, điểm tựa đủ chắc và cách căn chỉnh khéo léo. Chỉ cần lệch một chút là cành đã có thể xiên vẹo như chực đổ, khiến tổng thể mất cân đối và không còn giữ được dáng rủ mềm mại vốn là điểm đẹp nhất của giống đào này.

Mới đây, trên MXH đang viral bức ảnh của một nữ gia chủ cũng rơi vào tình huống "khó đỡ" khi chơi đào huyền: cây không thể tự đứng mà cứ nghiêng rạp về một phía. Bất lực trước độ khó chiều của cành đào, cô gái đành "cầu cứu" cộng đồng mạng: "Mọi người chơi đào huyền cho em hỏi làm thế nào cho nó đứng được như hình có em. Chả nhẽ em cứ đứng đó giữ mãi à. Huyền với sắc, ngắm mua 2 cành 2 bên cho vào chum là xong ai ngờ nó xiên vẹo phải buộc tạm như kia đến khổ. Em là em đang tính đem cho rồi đây này chứ các cụ thông cảm con cũng bó tay rồi".

Ảnh: Facebook Thùy Ninh

Cư dân mạng chia sẻ lời khuyên để cắm đào huyền đẹp, chắc chắn

Câu chuyện của cô gái bất lực trước cành đào huyền nghiêng ngả nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là những ai thích chơi đào huyền dịp Tết. Với đặc điểm nghiêng rủ về một bên, đào huyền cần được căn chỉnh, chăm chút kỹ lưỡng từ khâu cắm bình đến không gian trưng hoa để cây khoe trọn vẻ đẹp uyển chuyển và thu hút.

Một số người có kinh nghiệm chơi đào huyền nhanh chóng chia sẻ cách cắm cây sao cho vừa đẹp dáng vừa chắc chắn:

Khâu chọn bình rất quan trọng

Nên ưu tiên chum hoặc lọ có đáy rộng, trọng lượng nặng và thành dày để tạo độ vững. Miệng bình không nên quá nhỏ vì sẽ khó căn chỉnh dáng rủ. Bình càng chắc thì khả năng giữ thăng bằng cho cành đào nghiêng càng cao.

Đổ thêm cát hoặc sỏi xuống đáy lọ

Việc bổ sung cát, sỏi hoặc vật liệu nặng giúp tăng trọng lượng cho bình, đồng thời cố định phần gốc tốt hơn. Lớp này cũng tạo độ ma sát, tránh tình trạng cành bị trượt hoặc xô lệch khi điều chỉnh.

Dùng kẹp hoặc dây để cố định cành

Trong lúc căn chỉnh dáng, có thể dùng kẹp hoặc dây buộc nhẹ phần cành vào miệng bình hoặc neo với cành phụ để giữ hướng rủ mong muốn. Cách này giúp cây không bị nghiêng thêm trong quá trình trưng bày.

Gia cố phần gốc để giữ thăng bằng

Có thể chèn thêm gạch hoặc vật cứng dưới đáy bình để cố định gốc đào. Nếu cần chắc chắn hơn, dùng một đoạn cành phụ làm điểm tựa ở miệng bình hoặc buộc dây thép cố định nhẹ nhàng. Khi được gia cố đúng cách, đào huyền vẫn giữ được vẻ mềm mại mà không còn cảnh xiêu vẹo, chực đổ.

Chọn đào huyền phù hợp với không gian trưng bày

Không gian cũng là yếu tố rất quan trọng khi chơi đào huyền. Với đặc trưng dáng rủ và đổ về một phía, gia chủ nên cân nhắc vị trí đặt cây như góc phòng khách, cạnh cửa ra vào hay cầu thang để tận dụng điểm tựa tự nhiên và tạo thế hài hòa. Nếu đặt ở không gian rộng, có thể chọn cành dài, độ rủ rõ nét để tạo điểm nhấn. Ngược lại, với diện tích nhỏ, nên ưu tiên cành vừa phải, độ nghiêng nhẹ để tránh cảm giác chênh vênh, mất cân đối. Chọn đúng dáng cây cho đúng vị trí sẽ giúp đào huyền khoe trọn vẻ đẹp mà không gây rối mắt.

Tổng hợp