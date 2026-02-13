Cái kết "tàn canh gió lạnh" của dân chơi mộc lan Tết

Năm nay, mộc lan có thể nói là loại hoa hot nhất mùa Tết, xuất hiện dày đặc từ chợ hoa, shop bán hoa đến mạng xã hội. Với lợi thế thời tiết ấm hơn mọi năm, mộc lan năm nay được kì vọng là dễ ra hoa, nhiều nơi bán sẵn lòng "bao nở" cho khách nên càng làm tăng độ hot của loại hoa này. Nhà nhà thi nhau rinh về để trưng trong nhà, vẻ đẹp của mộc lan khiến không gian sống thêm sang trọng, trang nhã, ai chăm được cho cây nở hoa thì có thể là sĩ đến kiếp sau.

Mộc lan là loại hoa được nhiều người "fomo" nhất Tết 2026

Thế nhưng, cái tiếng đỏng đảnh, khó chiều của mộc lan không hề "hữu danh vô thực". Người chơi hoa không phải cứ mua được về nhà mà ngỡ xuân về, yên tâm chờ Tết. Thi nhau "fomo" theo những bình hoa đẹp nức nở trên mạng nhưng đến khi tự tay chăm sóc mới chính thức bước vào "kiếp nạn". Có nhà vừa cắm đã thấy nụ rụng, cánh thâm, có người chưa kịp ngắm hoa đã tàn, có nhà canh từng ngày mong hoa nở đúng mùng mà đến sát Tết vẫn "án binh bất động".

Một chị chia sẻ: "Ấp ủ, rón rén mãi mới mua bó mộc lan. Ngày nào cũng xịt rồi canh lột vỏ, thấp thỏm mong đợi, được đúng 1 bông 7 điểm. Đã thế ông chồng còn phán câu: hoa gì như dở người thế? Rồi nay ốm mệt vẫn cố dậy lôi nó ra xử lý". Theo đó, ngày nào chị cũng đem hoa vào "tắm" theo hướng dẫn vì mộc lan cần nhiều nước để nở. Chưa kịp hưởng thành quả thì chị nhận ra xác suất hoa nở không cao, mà chưa kịp ngắm đã tàn, đành cay đắng kết luận: "Từ này khỏi lan với lủng gì nữa nhé!". (Nguồn: FB Oanh Le)

Không kỳ vọng thì không thất vọng. Đang rất hí hửng vì mua được cành mộc lan vừa to, vừa nhiều nụ sắp nở, cô gái dành hết tâm can để chăm sóc để rồi nhận lại cái kết là thối hết toàn bộ, cây "chuyển kiếp" luôn. "Không hiểu sao nữa", cô gái bất lực. (Nguồn: TikTok chenghappi)

Cô gái này bỏ hẳn 5 triệu để mua hoa chứ không hề mua bừa hàng rẻ. Nhưng cái kết nhận lại là cây khô héo, rụng nụ tả tơi. "Ngày nào em cũng phun phun tưới tưới, rồi mở cửa ra cho cây đón nắng chứ không phải là em không chăm sóc đâu mọi người ơi. Thế này thì rũ hết rồi gắn mấy cành đào đông lên thôi chứ", cô chia sẻ. (Nguồn: TikTok hoangphihuyen)

May mắn cũng không mỉm cười trong trường hợp này. Không phải tại hoa cũng không phải tại người chăm, chính chủ chỉ biết cười khổ: "Hoa mộc lan khi nào thì nở? Tết sắp đến rồi mà hoa vội tàn phai". (Nguồn: TikTok huong.chi15)

Hoa ngắm chưa đã, chị gái này đã phải lủi thủi đi dọn vì tàn quá nhanh. Chưa nói đến mất công dọn, chính chủ chia sẻ mùi của cây phải gọi là "thối online". "Em chính thức sang chấn tâm lý rồi đấy", chị chia sẻ. (Nguồn: FB Hai Yen Bui)

Ca này cũng hết cứu, không có hi vọng nào. Dù đã mua ở shop "bao nở", được chủ shop cam kết hẳn hoi khiến cô gái tự tin "lụm" luôn 2 bó thì vẫn gặp phải "kiếp nạn". "Shop ok đảm bảo mà vậy đó, trong khi mình chăm rất kỹ, sáng nào cũng phun sương rồi thay nước rồi dưỡng B1", cô gái than thở. (Nguồn: FB vân anh nguyễn)

Xin lỗi vì đã cười, nhưng không còn mùa xuân nào cho cây mộc lan này mất rồi. (Nguồn: TikTok Phương Thảo)

Cây mộc lan này thì đã như vậy được 1 tháng rưỡi rồi, nhất định "án binh bất động", không cho ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. (Nguồn: TikTok Lặng)

Hoa nở quá sớm cũng là một nỗi lo. Không chỉ người mua mà người bán cũng gặp kiếp nạn, còn cách Tết khá xa nhưng hoa đã nở bung hết: "Em thấy mọi người chăm hoa 20 ngày chưa nở? Tại sao em mới 10 ngày nó nở rồi". Nguồn: TikTok hoatuoihungbacbinhchanh)

Hội người nghị lực nhất Tết 2026 phải nêu tên những người chơi mộc lan. Ngày tưới nhiều lượt, 12h đêm vẫn lọ mọ tưới cây chờ được ngắm hoa, có thể là đi làm cũng không tâm huyết như vậy. (Nguồn: TikTok nguyenquybn1963)

Sau khi đã nghe qua đủ kiểu "kiếp nạn" của hội chơi mộc lan, mới thấy rõ một điều: mộc lan đẹp thật nhưng không hề dễ chiều. Hoa nở được hay không còn tùy vào nhân phẩm, không phải cứ làm đúng trình tự là được hưởng thành quả. Mộc lan là loại hoa thân gỗ, nở chậm và cực kỳ nhạy, sơ sẩy là đứng nụ, thâm cánh hoặc rụng sớm hơn dự tính. Vì vậy, nếu không muốn gặp phải "kiếp nạn" thì khâu lựa chọn và chăm hoa là điều không thể làm qua loa:

- Theo kinh nghiệm của những người chơi mộc lan lâu năm, thời điểm lý tưởng để mua và cắm hoa là trước Tết khoảng 20-30 ngày để cành có đủ thời gian hút nước và "thức tỉnh" dần.

- Khi chọn cành, nên ưu tiên những cành có nụ to, chắc, phân bố đều, lớp lông tơ còn tươi và tránh cành khô, nụ thâm.

- Mang hoa về, cần xử lý gốc kỹ bằng cách nạo bớt vỏ hoặc chẻ gốc để tăng khả năng hút nước, đồng thời cắm bằng nước ấm khoảng 40 độ và xịt phun sương đều đặn mỗi ngày. Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng với mộc lan, chăm đủ và đúng mới mong hoa nở đẹp được.