Nơi được ví như "tiểu Sa Pa" vừa lọt top "hàng đầu thế giới năm 2025": Gần Hà Nội, cách chưa đến 100km

Mỗi khi miền Bắc bước vào những ngày lạnh sâu cuối năm, không ít người lại tìm kiếm một điểm đến vừa đủ xa để “đổi gió”, vừa đủ gần để không tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Ở đó có không khí se lạnh rõ rệt, buổi sáng bảng lảng sương mù, buổi tối thích hợp để ngồi quây quần bên đồ nướng nóng hổi – một không gian nghỉ dưỡng mang màu sắc núi rừng nhưng vẫn dễ tiếp cận cho chuyến đi ngắn ngày.

Một cái tên nổi bật, không thể không nhắc tới chính là Tam Đảo - thị trấn núi cách trung tâm Hà Nội chưa đến 100km, chỉ khoảng 75-80km, tương đương với 2 giờ di chuyển. Với đặc điểm thời tiết mát mẻ quanh năm, nhiều người còn gọi vui đây là "tiểu Sa Pa" nằm ngay gần thủ đô, phù hợp với cả những chuyến đi cuối tuần hay kỳ nghỉ ngắn ngày như Tết Dương lịch sắp tới.

Ảnh IViVu

Nơi được vinh danh "hàng đầu thế giới năm 2025"

Theo số liệu thống kê, Tam Đảo thu hút đông đảo du khách vào mọi thời điểm trong năm. Nhưng giai đoạn cuối năm - đầu năm mới ghi nhận sự gia tăng rõ rệt nhất. Vào các ngày cuối tuần, thị trấn này đón khoảng 20.000–25.000 lượt khách/ngày. Trong những dịp cao điểm như Noel, Tết Dương lịch hoặc các đợt rét đậm, rét sâu, lượng khách có thời điểm vượt 30.000 lượt/ngày, khiến nhiều khách sạn, homestay đạt 90–100% công suất phòng, thông tin từ báo Nhân Dân, Vietnam Plus.

Song song với sức hút thực tế từ thị trường du lịch nội địa, Tam Đảo còn tạo dấu ấn ở tầm quốc tế. Theo công bố của World Travel Awards, năm 2025, Tam Đảo lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới, sau các năm 2022, 2023 và 2024. Báo chí trong nước đánh giá, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam giữ được danh hiệu này nhiều năm liền, cho thấy sức hút bền vững của mô hình thị trấn nghỉ dưỡng núi gần đô thị lớn.

Ảnh Traveloka

Ở cấp độ khu vực, Vườn quốc gia Tam Đảo – vùng sinh thái bao quanh thị trấn – đã được ASEAN công nhận là Công viên Di sản ASEAN. Hệ sinh thái rừng núi rộng lớn này được xem là yếu tố nền tảng tạo nên khí hậu mát lạnh quanh năm và hiện tượng sương mù đặc trưng, góp phần định hình thương hiệu du lịch Tam Đảo.

Điểm tham quan và trải nghiệm tiêu biểu của “thị trấn mờ sương”

Ở "thị trấn mờ sương" Tam Đảo, nổi bật nhất là Nhà thờ đá Tam Đảo, công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp nằm ngay trung tâm thị trấn. Vào mùa đông, khu vực này thường chìm trong sương mù dày, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “châu Âu thu nhỏ”. Gần đó, quảng trường trung tâm là nơi ngắm sương, săn mây vào sáng sớm hoặc chiều muộn – thời điểm Tam Đảo được đánh giá là đẹp nhất trong ngày.

Ảnh MiA

Với những ai yêu thiên nhiên, thác Bạc và các tuyến đi bộ sinh thái trong Vườn quốc gia Tam Đảo mang đến trải nghiệm thư giãn giữa rừng núi, nơi nhiệt độ thấp hơn đồng bằng vài độ C. Bên cạnh đó, hệ thống quán cà phê, homestay và resort trên cao cũng trở thành “đặc sản” của Tam Đảo, cho phép du khách vừa nghỉ dưỡng vừa tận hưởng khung cảnh sương mù tràn qua ban công vào buổi sáng.

Khi đêm xuống, không khí se lạnh khiến ẩm thực xứ lạnh – từ đồ nướng, lẩu nóng đến gà đồi, su su Tam Đảo – trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch tại đây.

Ảnh Tổng hợp