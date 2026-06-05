Nằm ở vùng biên viễn Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km, Mẫu Sơn từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến có khí hậu đặc biệt nhất Việt Nam. Với độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, nơi đây thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước vào mùa đông, thậm chí xuất hiện băng giá và tuyết rơi trong những đợt rét đậm. Chính vì vậy, Mẫu Sơn được nhiều du khách ví như “vùng đất lạnh nhất Việt Nam” hay “thủ phủ băng tuyết” của miền Bắc.

Vùng núi sở hữu khí hậu độc đáo bậc nhất Việt Nam

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km, là quần thể núi gồm khoảng 80 đỉnh lớn nhỏ với độ cao trung bình từ 800 - 1.000 m so với mực nước biển. Trong đó, đỉnh Phia Pò (hay còn gọi là Núi Cha) cao 1.541 m và đỉnh Phia Mè (Núi Mẹ) cao 1.520 m là hai đỉnh cao nhất của khu vực.

Nhờ vị trí địa lý đặc biệt và độ cao lớn, Mẫu Sơn sở hữu điều kiện tự nhiên khác biệt so với phần lớn các địa phương ở miền Bắc. Những dãy núi trùng điệp, rừng nguyên sinh, thung lũng và biển mây tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá và nghỉ dưỡng.

Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của Mẫu Sơn chính là khí hậu. Theo các số liệu địa phương, nhiệt độ trung bình năm tại đây chỉ khoảng 15,6 độ C, thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác ở miền Bắc.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mùa hè ở Mẫu Sơn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 với nền nhiệt trung bình từ 16 - 21 độ C, mang đến không gian mát mẻ, dễ chịu. Trong khi đó, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau thường có nhiệt độ trung bình từ 7,2 - 13,2 độ C. Vào những đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi có thể xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và thậm chí có tuyết rơi.

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn vào mùa đông

Chính điều kiện thời tiết đặc biệt này đã khiến Mẫu Sơn trở thành một trong số ít địa điểm tại Việt Nam thường xuyên ghi nhận hiện tượng băng tuyết vào mùa đông. Mỗi khi tuyết hoặc băng giá xuất hiện, hàng nghìn du khách từ nhiều tỉnh, thành lại tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm thấy của vùng nhiệt đới.

Không chỉ vào mùa đông, Mẫu Sơn còn là điểm tránh nóng được nhiều du khách lựa chọn trong những tháng hè. Khí hậu mát mẻ cùng không gian trong lành giúp nơi đây trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng giữa thiên nhiên.

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa đại ngàn Đông Bắc và cú hích từ dự án hơn 7.300 tỷ đồng

Không chỉ sở hữu khí hậu khác biệt, Mẫu Sơn còn gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, các cánh rừng nguyên sinh, suối và thác nước tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Vào những ngày trời quang, từ đỉnh núi du khách có thể phóng tầm mắt ra những thung lũng xanh ngút ngàn và các bản làng thấp thoáng dưới chân núi. Mùa xuân, Mẫu Sơn khoác lên mình sắc xanh của cây cỏ và những loài hoa rừng nở rộ. Mùa đông lại mang vẻ đẹp huyền ảo khi sương phủ kín các triền núi.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, khu vực này còn là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Dao, Tày, Nùng với nhiều phong tục, lễ hội và nét văn hóa đặc sắc. Điều này giúp Mẫu Sơn có tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái, khám phá văn hóa bản địa và du lịch tâm linh.

Sau nhiều năm được quy hoạch phát triển thành khu du lịch quốc gia, Mẫu Sơn đang bước vào giai đoạn mới với sự tham gia của Sun Group - một trong những tập đoàn phát triển du lịch và hạ tầng nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 7.350 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 692 ha. Dự án được quy hoạch thành nhiều phân khu với các hạng mục như hệ thống cáp treo, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu thương mại - dịch vụ và các công trình tâm linh trên đỉnh núi.

Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn đầu của dự án tập trung vào tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh Mẫu Sơn. Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn hiện đang phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực mới cho ngành du lịch địa phương, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. Khi hoàn thành, nơi đây được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái bốn mùa và du lịch văn hóa tâm linh quy mô lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

(Tổng hợp)