Nỗi đau của người mua vàng

2 ngày cuối tháng 1/2026 có lẽ là "2 ngày lịch sử" của giá vàng. Tốc độ biến động giá tính theo từng giờ. Và cũng giống như mọi đợt giá vàng lên - xuống trước đây, sẽ luôn có 1 nhóm người khó giữ được sự tỉnh táo, dù trong tay có vàng hay không.



Lần này cũng vậy. Mới đây trên MXH Threads, không ít người đã than ngắn thở dài, kể lại "sự dại dột" của bản thân trong việc mua vàng. Họ không đu đỉnh, cũng không bắt đáy, vấn đề gói gọn trong 1 câu: Bán vàng lấy tiền kinh doanh buôn bán để giờ gồng lỗ còn giá vàng thì thì đã "18-19 rồi".

3 lần bán tổng cộng 27 cây vàng ở các mức giá khác nhau để đầu tư, kinh doanh, kết cục 2/3 khoản bị lỗ, 1 khoản hòa vốn. Nếu không "tất tay" thì có lẽ câu chuyện đã khác rồi (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng trong cảnh tương tự (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, có người động viên, khuyên đừng tiếc nữa vì dù sao chuyện cũng đã rồi; có người lại trải lòng về sai lầm y hệt...

"Đấy là bạn còn bán vàng lấy tiền kinh doanh khởi nghiệp, chứ mình ngày xưa bán 2,5 cây vàng để mua ô tô mới buồn cười cơ. Hồi đó trẻ chẳng nghĩ gì, giờ càng nghĩ lại càng thấy mình dại, bán tài sản để mua tiêu sản" - Một người bộc bạch.

"Thực ra mua vàng thì cũng là để nếu có việc cần tiền thì bán vàng đi lo liệu mà. Nhưng nhiều lần tất tay kinh doanh mà không thành, xong vẫn bán vàng tiếp thì kể cũng hơi dại" - Một người bày tỏ.

"Vợ chồng mình quan điểm vàng là tài sản, nên nếu có bán đi thì phải chuyển sang tài sản khác an toàn tương đương hoặc sinh lời tương tự nhau. Chứ không bán để mua ô tô hay kinh doanh gì cả vì 1 cái là tiêu sản, còn 1 cái thì không chắc đã sinh lời. Tầm này kinh doanh thì khó lắm" - Một người chia sẻ.

"Thôi bán thì cũng bán rồi, có tiếc cũng có lấy lại được đâu. Giờ cố gắng làm lụng, tích góp lại từ đầu và rút kinh nghiệm đừng bao giờ lặp lại sai lầm cũ là được. Của hồi môn với tự tích góp mà được 27 cây vàng, kể ra mom cũng giỏi" - Một người động viên.

Cân nhắc thế nào trước khi bán vàng để về sau đỡ hối hận?

Thực ra bán vàng lấy tiền lo liệu công việc không phải là chuyện gì sai trái, cũng rất nhiều người đang áp dụng cách này. Vấn đề chỉ là trước khi cầm vàng đi bán, cần phải tính toán, cân nhắc ra sao để về sau không hối hận mà thôi.

1. Xác định rõ lý do bán vàng là gì

Trước khi quyết định bán, điều quan trọng nhất là bạn phải trả lời được: mình bán vàng để làm gì. Nếu là để xử lý một việc thật sự cấp bách như trả nợ, chữa bệnh, xoay vốn kinh doanh có tính toán thì đó là quyết định mang tính chủ động.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngược lại, nếu bán chỉ vì thấy giá đang cao, sợ "không bán là lỗ", hoặc để chi cho những khoản tiêu dùng không quá cần thiết thì rất dễ hối hận sau này. Vàng thường được xem như tài sản dự trữ an toàn, nên một khi đã bán đi mà chưa có kế hoạch tài chính thay thế rõ ràng, bạn có thể rơi vào cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc về sau.

2. So sánh lợi ích trước mắt và giá trị dài hạn

Giá vàng lên xuống liên tục, nhưng trong dài hạn nó vẫn thường được dùng để giữ giá trị tài sản. Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào mức lời hiện tại mà quên mất vai trò lâu dài của vàng trong tổng tài sản của bạn. Hãy thử đặt câu hỏi: số tiền thu được sau khi bán có tạo ra giá trị tốt hơn trong tương lai không, hay chỉ giải quyết nhu cầu ngắn hạn?

Nếu bạn bán để đầu tư vào thứ có khả năng sinh lời ổn định, có hiểu biết rõ ràng thì hợp lý. Còn nếu bán xong tiền dần "bốc hơi" vì chi tiêu lặt vặt, lúc giá vàng tăng lại sẽ rất dễ tiếc nuối.

3. Giữ lại một phần dự phòng thay vì bán sạch

Một sai lầm phổ biến là đã bán thì bán hết cho "gọn", nhưng cách này khiến bạn mất hoàn toàn lớp đệm an toàn. Thay vào đó, nên cân nhắc bán từng phần theo nhu cầu thực tế, vẫn giữ lại một lượng vàng nhất định làm dự phòng. Cách này giúp bạn vừa có tiền xử lý việc trước mắt, vừa không bị rơi vào trạng thái trắng tay nếu sau này kinh tế biến động hoặc có việc đột xuất. Quan trọng hơn, nó giúp bạn giảm cảm giác tiếc rẻ nếu giá vàng tiếp tục tăng sau khi đã bán.