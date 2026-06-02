Nỗi đau của nam sinh 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Em chỉ mong khỏi bệnh để bố mẹ bớt khổ…"

Đã 5 tháng kể từ ngày phát hiện bệnh cũng là chừng ấy thời gian em Nguyễn Quốc Huy (16 tuổi, trú thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) phải gác lại việc học, xa mái trường, xa bạn bè để bước vào hành trình đầy đau đớn nơi bệnh viện.



Trên giường bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, cậu học trò lớp 10 ngày nào giờ chỉ còn thân hình gầy gò, xanh xao, mái đầu trọc lóc sau những đợt hóa chất liên tiếp. Em nằm co mình trên giường, đôi mắt buồn lặng lẽ hướng ra cửa sổ đong đến từng ngày để được về nhà.

Huy ước khỏi bệnh để tiếp tục đến trường và cha mẹ bớt vất vả.

5 tháng trước, Huy bất ngờ xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như nổi hạch ở háng, đau nhức và đi lại khó khăn. Sau quá trình thăm khám, gia đình nhận cú sốc khi nghe bác sĩ kết luận em mắc bệnh U nguyên bào thần kinh đã di căn vào gan, tủy xương và phổi.

Kể từ đó đến nay, Huy đã trải qua 5 vòng hóa chất. Mỗi lần điều trị là mỗi lần cơ thể em kiệt quệ bởi đau đớn, mệt mỏi.

"Mỗi lần vào hóa chất em rất mệt, chẳng thiết ăn uống gì. Tóc em rụng hết, không còn một sợi nào, em tự ti lắm. Nhưng em vẫn cố gắng bớt kêu than, cố ăn để mẹ không buồn.

Em chỉ ước mình khỏi bệnh để không phải đến viện nữa, để bố mẹ không phải lo lắng nhiều. Từ ngày em bị bệnh, bố mẹ vất vả, khổ tâm vì em nhiều lắm rồi", Huy nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Song (43 tuổi, mẹ của Huy) cho biết, loại thuốc Huy cần sử dụng không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả. Mỗi đợt hóa chất, riêng tiền thuốc đã lên tới khoảng 29 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn ở, sinh hoạt và đi lại.

Chị Song bên con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Gia đình Huy vốn thuộc diện khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào vài sào ruộng. Từ ngày Huy mắc bệnh, chị Song nghỉ hẳn việc để chăm con. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào tiền công phụ hồ bấp bênh của anhNguyễn Quốc Hoàn (bố của Huy). Ngày nào đi làm thì anh Hoàn nhận được 300.000 đồng tiền công, mưa gió thì thất nghiệp. Ngoài Huy, gia đình còn người con lớn vừa học xong lớp 12, chuẩn bị ôn thi đại học.

Những ngày đồng hành cùng con trong bệnh viện, chị Song gom góp từng đồng, vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang cho con trai. Đến bữa, chị tranh thủ xin cơm cháo từ chùa và các đoàn thiện nguyện để cầm cự qua ngày.

"Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng tôi đã vay hơn 100 triệu đồng rồi. Chặng đường điều trị còn rất dài, chi phí quá lớn, tôi không biết bấu víu vào đâu nữa.

Nếu buông tay lúc này thì sự sống của con sẽ bị đe dọa. Là cha mẹ, chúng tôi không thể đành lòng. Tôi chỉ biết cầu cứu các nhà hảo tâm, xin hãy cứu lấy con tôi. Con mới 16 tuổi thôi, phía trước vẫn còn cả một tương lai", chị Song nghẹn ngào khẩn cầu.

Huy được kết luận mắc bệnh U nguyên bào thần kinh đã di căn tuỷ gan, xương, phổi.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê cho biết, "Từ ngày cháu Huy mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Một người phải thường xuyên túc trực chăm sóc cháu ở viện khiến gánh nặng càng chồng chất. Vừa qua, cảm thông với hoàn cảnh gia đình, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên địa phương đã hỗ trợ thu hoạch lúa giúp gia đình".

Giữa những tháng ngày bệnh tật bủa vây, sự sống của cậu học trò 16 tuổi đang rất cần những vòng tay yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng có thể tiếp thêm hy vọng để em Huy tiếp tục hành trình giành giật sự sống.