Tại tổ dân phố số 12, phường Kim Long (TP Huế), hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Bảo Ngọc (36 tuổi, trú tại 22/7/8 đường Phú Mộng) đang khiến nhiều người không khỏi xót xa khi 2 mẹ con cùng lúc chống chọi với bệnh hiểm nghèo trong điều kiện kinh tế kiệt quệ.

Chị Ngọc mắc bệnh tiểu đường từ nhỏ, đến giai đoạn dịch COVID-19 thì bệnh chuyển nặng, gây biến chứng nghiêm trọng về mắt. Chị bị bong võng mạc, đứt dây thần kinh mắt trái, dẫn đến mù vĩnh viễn; mắt phải cũng bị bong võng mạc, thị lực hiện chỉ còn khoảng 2/10 sau nhiều năm điều trị.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, chị Ngọc được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3. Đến đầu năm 2025, bệnh tiến triển nhanh sang giai đoạn 5, buộc chị phải chạy thận nhân tạo 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống.

Bi kịch tiếp tục giáng xuống gia đình khi chỉ sau một tháng chị chạy thận, con trai út là bé Lê Viết Minh Quân (5 tuổi) được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó, bé có biểu hiện sốt cao kéo dài, sút cân, mệt mỏi. Qua nhiều lần thăm khám, xét nghiệm, gia đình đưa bé vào TP Hồ Chí Minh và được chẩn đoán mắc U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

“Con đã phải trải qua 17 đợt hóa trị, 12 mũi xạ trị và ca phẫu thuật bóc tách khối u vùng bụng. Mỗi lần điều trị là một lần con phải chịu đựng những cơn đau đớn, nôn ói.

Hiện bệnh của con đã di căn vào xương, tủy xương, ngày đêm vật vã với những cơn đau đớn. Sự sống của con ngày càng mong manh rồi. Tôi lại mù loà, bệnh tật, sống lay láy qua ngày thế này biết phải làm sau để cứu con đây”, chị Ngọc nghẹn lời.

Những ngày không phải chạy thận, dù đôi mắt mù loà, cơ thể mệt mỏi, huyết áp tăng cao nhưng chị Ngọc cũng cố gắng vào viện túc trực con trai thay chồng là anh Lê Viết Tâm (38 tuổi). Vì không còn thấy rõ đường đi nên lúc cần thiết, chị Ngọc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người nhà những bệnh nhi cùng phòng. Việc ăn uống của bé Quân cũng phải nhờ sự hỗ trợ của mọi người hoặc bà nội.

“Trước đây, tôi cũng đào ao nuôi cá, bươn chải phụ hồ, làm thuê làm mướn khắp nơi. Nhưng mấy năm trở lại đây, vợ con đều bị bệnh hiểm nghèo, tôi gác lại tất cả để chạy tới chạy lui lo cho vợ con. Không thể làm gì kiếm thu nhập. Tất cả chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, thuốc thang cho 2 mẹ con trông chờ hoàn toàn vào số tiền vay mượn. Hiện tôi đã vay trên 200 triệu đồng rồi. Chặng đường dài phía trước, tôi không biết xoay xở thế nào để cứu vợ, con đây? Nhìn vợ con thế này, tôi bất lực và đau lòng lắm”, anh Tâm thở dài.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Ngọc, bà Lê Thị Đoan Trang – Tổ trưởng tổ dân phố số 12 (phường Kim Long) cho biết, cả 2 mẹ con chị Ngọc đều lâm bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Anh Tâm vì chăm sóc vợ con nên không thể làm gì kiếm thu nhập, gia đình lâm cảnh nợ nần.

“Ngay lúc này, gia đình chị Ngọc đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để có thêm hy vọng duy trì sự sống cho cả hai mẹ con.

Mọi sự sẻ chia của độc giả không chỉ giúp gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, mà còn tiếp thêm niềm tin để người mẹ mù lòa có thể tiếp tục nắm tay con trên hành trình giành giật sự sống”, bà Trang chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Ngọc xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Bảo Ngọc, 22/7/8 đường Phú Mộng, tổ dân phố số 12, phường Kim Long, TP Huế.

Số tài khoản của chị Lê Thị Bảo Ngọc: 0161001592734, Ngân hàng Vietcombak. ĐT: 0365981424.