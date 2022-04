Nơi đảo xanh tập 4: Trong khi Kim Woo Bin hạnh phúc bên tình mới thì Shin Min Ah lại gặp bi kịch thế này đây!

Như vậy là tập 4 của bộ phim Nơi đảo xanh (Our blues) đã ra mắt khán giả. Mở đầu tập là mâu thuẫn trong gia đình của Min Seon Ah (Shin Min Ah). Vì căn bệnh trầm cảm, Seon Ah không thể lo việc dọn dẹp một cách chu toàn. Cô để cho quần áo của chồng con bốc mùi. Thậm chí, tinh thần của Seon Ah còn không được tỉnh táo khi quên đón con cũng như tưởng buổi tối là ban ngày.

Tinh thần của Seon Ah không được tỉnh táo.

Cô nhầm lẫn thời gian khi tưởng buổi tối là ban ngày.

Trong khi đó, sau buổi đi chơi Lee Young Ok (Han Ji Min) bị thuyền trưởng Bae đeo bám đòi... đi nhà nghỉ. Đúng lúc này, Park Jung Joon (Kim Woo Bin) chứng kiến mọi chuyện và đứng ra giúp đỡ Young Ok. Không chỉ vậy, anh còn ngồi "canh" cho Young Ok vì đề phòng thuyền trưởng Bae quay lại. Chứng kiến những điều này, Young Ok một lần nữa hỏi có phải Jung Joon thích mình không. Nhưng ngay sau đó, cô cũng bảo anh đừng như vậy vì sẽ bị tổn thương.

Young Ok liên tục kể về người cũ để xem liệu Jung Joon có chấp nhận quá khứ của mình không.

Young Ok rủ Jung Joon đi dạo đêm. Trong buổi đi dạo này, cô liên tục kể về người cũ. Sau khi nghe về tình sử dày đặc của cô nàng, anh đã tự hỏi rằng liệu bản thân có thể yêu một cô gái như vậy hay không.

Trong một buổi đi lặn, Young Ok đã không tuân thủ giờ lặn khiến tất cả mọi người tức giận. Nhưng thực ra, mọi người giận cũng vì lo lắng và tưởng cô đã gặp chuyện. Khi Young Ok đến xin lỗi các già, già lớn đã hỏi vì sao cô liên tục nói dối về thân thế của mình nhưng cô không đáp. Có lẽ Young Ok từng trải qua một sự việc đau lòng nào đó nhưng chưa sẵn sàng trải lòng mình với ai.

Park Jung Joon ngỏ lời yêu...

... và Young Ok đã đồng ý.

Buổi tối hôm ấy, Young Ok và Jung Joon hẹn nhau tại xe buýt của anh chàng. Tại đây, Young Ok biết được tâm tư của anh thông qua những câu hỏi mà anh ghi lên cửa kính. Young Ok đọc câu hỏi "liệu mình có thể yêu một cô gái có tình sử dày đặc như vậy" và hỏi Jung Joon tự trả lời được chưa. Đáp lại, anh bảo mình có đáp án rồi bảo Young Ok có muốn hẹn hò cùng mình không. Nghe được lời tỏ tình của chàng thuyền trưởng, cô đã gật đầu đồng ý.

Bộ phim Nơi đảo xanh được phát sóng vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix.

