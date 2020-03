Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với chúng tôi, ông Th. chủ nhà (cho thuê) cho hay, trong những ngày này, gia đình ông đã huy động mọi nguồn lực từ người thân và kinh tế để lo giải quyết hậu quả do vụ hỏa hoạn.

Ngôi nhà 5 tầng trong ngõ sâu xảy ra vụ hỏa hoạn

Theo ông Th., gia đình nữ sinh viên quê ở Nam Định (nạn nhân bị chết ngạt) đã tổ chức hậu sự cho cô vào ngày hôm qua. Còn 3 em ở độ tuổi sinh viên hiện tại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng nhẹ. Vợ ông Th. luôn có mặt để chăm sóc cho các cháu.

Kể lại sự việc, chủ nhà buồn bã cho hay, rạng sáng Chủ nhật (29/2) nghe thấy tiếng hô hoán của hàng xóm và các em sinh viên thuê trọ tại ngôi nhà sát vách, ông Th. bật dậy cùng người dân đập cửa dập lửa để cứu những người trong nhà. Tuy nhiên, do ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 nên rất khó khăn.

Ông Th. tâm sự về sự việc

Sau đó ít phút, lực lượng chức năng có mặt, lúc này một số người được hướng dẫn thoát bằng các lối ban công hoặc lên tầng thượng. Một nữ sinh không may mắn sau đó được phát hiện tử vong vì ngạt khói ở phòng riêng.

Ông Th. cho biết, ngôi nhà của gia đình xây 5 tầng gồm 7 phòng cho thuê, những người đến đây chủ yếu là các em sinh viên từ các tỉnh thành. Hàng ngày các em tổ chức nấu nướng tại các phòng riêng, còn tầng 1 dùng để xe.

Đám cháy được cho là xuất phát từ tầng 1

Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên đám cháy được cho là xuất phát từ tầng 1, bởi vì hiện tại toàn bộ tầng này cháy đen thui. Gia chủ khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm và mong muốn được khắc phục hậu quả.



"Gia đình tôi rất buồn, không may một cháu mất, gia đình họ bước đầu đã rất thông cảm, hôm qua đã rước vong cháu về. Gia đình tôi cũng cử người cùng họ lo hậu sự. Còn mấy cháu đang được điều trị tại bệnh viện (rất may vết thương nhẹ -PV) vợ tôi thường xuyên có mặt để cùng gia đình họ chăm sóc các cháu. Đây là điều không may, gia đình tôi mong muốn được mọi người thông cảm", ông Th. tâm sự.

Đang có mặt tại ngôi nhà mà đứa con trai thuê trọ để lo thu xếp đồ đạc chuyển đi nhưng ngôi nhà vẫn đang bị niêm phong, ông M. chia sẻ: "Trước khi cho con thuê ở đây, tôi tìm hiểu được biết gia đình chủ nhà rất tốt, điều kiện ăn ở cũng rất sạch sẽ và an ninh tốt. Dù con tôi bị bỏng nhưng đây là sự việc không may, số phận thì không thể nói trước được điều gì. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi thông cảm, chủ nhà ứng xử rất tốt nên chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ mong mọi điều tốt lành và nhanh chóng khắc phục để ổn định lại cuộc sống". ông M. nói.

Để vào được ngôi nhà, phải đi qua con ngõ rất sâu

Chủ nhà bị bỏng nhẹ khi lao vào cứu các nạn nhân

Ngôi nhà 5 tầng

Hiện tại đã bị niêm phong

Trước đó, vào khoảng 3h30 sáng 29/2, tại ngôi nhà 5 tầng, diện tích khoảng 50m2, nằm sâu trong ngõ 29, phố Khương Hạ người dân phát hiện cháy. Thời điểm xảy cháy, trong nhà có rất đông người đang ngủ tại các tầng.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều động 5 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tổ chức cứu nạn, dập lửa.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn và đưa 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một nạn nhân nữ là sinh viên (quê quán Nam Định) đã tử vong do ngạt khói.

Một số người khác cũng bị thương; ngoài ra, ngọn lửa đã gây thiệt hại 14 xe máy, 1 xe đạp điện và nhiều tài sản.