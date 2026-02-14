Nổ tung MXH: Song Hye Kyo trượt tay đăng ảnh má kề má với 1 người hậu ly hôn Song Joong Ki

Sáng 13/2, công chúng châu Á náo loạn trước thông tin Song Hye Kyo trượt tay đăng ảnh má kề má với nữ người mẫu Shin Hyun Ji. Sau khi đăng bức ảnh thân mật này lên được vài chục giây, nữ diễn viên họ Song đã nhanh chóng xóa hình. Trên story Instagram hiện tại, Song Hye Kyo vẫn giữ lại 1 hình ảnh chụp cùng Shin Hyun Ji song bức hình này lại không thể hiện được rõ nét toàn cảnh khoảnh khắc thân mật của 2 mỹ nhân như tấm ảnh đã bị xóa.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Song Hye Kyo đăng ảnh má kề má thân mật tới như vậy với 1 nhân vật kể từ sau khi ly hôn Song Joong Ki. Đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến mỹ nhân họ Song đột nhiên xóa bức ảnh chụp chung cùng Shin Hyun Ji trên trang cá nhân mới đây.

Song Hye Kyo đăng ảnh thân mật má kề má với Shin Hyun Ji lên trang Instagram cá nhân có 18 triệu người theo dõi mới đây, khiến mạng xã hội nổ tung. Song nữ diễn viên đình đám đã xóa hình ảnh nói trên chỉ sau vài chục giây đăng lên. Ảnh: X

Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn giữ 1 tấm ảnh khác về Shin Hyun Ji trên story Instagram. Ảnh: X

Đây là lần đầu Song Hye Kyo công khai hình ảnh thân mật má kề má với 1 người lên trang cá nhân kể từ sau khi ly hôn Song Joong Ki. Ảnh: Naver

Shin Hyun Ji là 1 trong những người bạn thân nhất của Song Hye Kyo ở trong làng giải trí Hàn Quốc vốn đầy rẫy cạnh tranh và sự khắc nghiệt. Mặc dù 2 người đẹp chênh nhau tận 15 tuổi nhưng họ vẫn rất hợp cạ với nhau và có tình chị em thân thiết đáng ngưỡng mộ. Nữ người mẫu họ Shin thường xuyên chụp ảnh với minh tinh đình đám, tạo nên những khung hình ấm áp.

Song Hye Kyo thường xuyên đăng ảnh chụp chung với cô em thân thiết lên trang cá nhân. Nếu như nữ diễn viên đình đám gây ấn tượng với nét đẹp ngọt ngào, đằm thắm thì người mẫu Shin Hyun Ji lại nổi bật với vẻ sắc sảo đậm chất Á Đông. Ảnh: X

Theo Shin Hyun Ji, cô cùng Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu trong buổi trình diễn thời trang của Ralph Lauren ở New York, Mỹ vào tháng 9/2019. Khi ấy, Song Hye Kyo là khách mời còn Shin Hyun Ji là người mẫu trình diễn.

Nói về Song Hye Kyo, Shin Hyun Ji cho biết: "Chị ấy luôn chăm sóc tôi. Đón sinh nhật cùng tôi. Khi tôi cảm thấy không khỏe, chị ấy đã mua lươn và nấu tại nhà cho tôi. Chúng tôi cùng nhau uống rượu. Chị ấy lắng nghe những vấn đề trong cuộc sống của tôi". Qua lời kể của Shin Hyun Ji, có thể thấy, Song Hye Kyo là người rất coi trọng tình bạn.

Shin Hyun Ji chia sẻ thêm về Song Hye Kyo: "Mọi người đều nghĩ tôi là một người quảng giao. Thực tế không phải vậy, tôi chỉ có 2 người bạn thân là chị Song Hye Kyo và Jennie (BLACKPINK). Tình cờ là cả 2 người họ đều là những ngôi sao hàng đầu ở Kbiz".

Song Hye Kyo và Shin Hyun Ji có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ giữa chốn showbiz đầy thị phi. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo sinh năm 1981, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình ăn khách như Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, The Glory, Hậu Duệ Mặt Trời, Ngọn Gió Đông Năm Ấy,...

Trong khi đó, Shin Hyun Ji sinh năm 1996, cô giành ngôi quán quân chương trình Korea’s Next Top Model cách đây 13 năm và là gương mặt đình đám trên sàn catwalk quốc tế.