Lướt Xiaohongshu thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những bài đăng có nội dung như “cho thuê phòng ngủ phụ”, “tìm bạn ở ghép ngắn hạn” hay “đến thành phố của tôi, ở trong nhà tôi”. Thay vì cho thuê nguyên căn, một số người tận dụng căn phòng còn trống trong chính nơi mình đang sống để đón khách theo ngày hoặc theo tháng. Người thuê có một chỗ nghỉ ngơi, chủ nhà có thêm khoản thu nhập, còn cả hai có thể trở thành những người xa lạ cùng chia sẻ không gian sống.

Mức giá cũng khá đa dạng, tùy thành phố, diện tích phòng và thời gian lưu trú, thường có giá 107 NDT/đêm cho phòng nhỏ và 117 NDT/đêm cho phòng lớn (khoảng 412.000 - 450.000 đồng). Nếu thuê theo tháng, giá lần lượt là 1.800 NDT và 2.400 NDT (khoảng 6,9 - 9,2 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm điện, nước và gas theo thông tin người đăng. Đây là một trường hợp cụ thể, không phải mặt bằng chung của toàn thị trường.

Xu hướng cho người lạ thuê phòng ngủ đang hot ở Trung Quốc

Đằng sau những bài đăng tìm khách thuê phòng là một cách tận dụng không gian sống khá đặc biệt: chủ nhà không chuyển đi nơi khác mà vẫn sinh hoạt trong căn hộ, còn người thuê sử dụng một phòng ngủ riêng và chia sẻ những khu vực chung như phòng khách, nhà bếp, ban công hoặc nhà vệ sinh. Với một số người, đây đơn giản là cách biến căn phòng ít khi sử dụng thành nguồn thu. Với những người khác, việc mở cửa đón người lạ còn mang đến những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm mà cuộc sống thường ngày khó có được.

Cho thuê phòng ngủ là gì? Chủ nhà vẫn ở, khách thuê đến sống chung

Hiểu đơn giản, đây là hình thức một người có căn hộ hoặc nhà riêng với từ hai phòng ngủ trở lên, nhưng không sử dụng hết diện tích, quyết định cho thuê lại một phòng còn trống. Điểm đặc biệt là chủ nhà không chuyển đi nơi khác hay giao toàn bộ căn nhà cho khách, mà vẫn sinh sống tại đó. Người thuê có phòng ngủ riêng, trong khi những khu vực như phòng khách, nhà bếp, ban công hoặc nhà vệ sinh có thể được sử dụng chung theo thỏa thuận.

Người cho thuê thường chính là chủ nhà hoặc người đang sinh sống hợp pháp tại căn hộ, có phòng ngủ phụ chưa sử dụng và muốn tận dụng diện tích này để tạo thêm thu nhập. Thay vì để căn phòng đóng cửa, bỏ trống phần lớn thời gian, họ có thể đăng tin tìm người thuê theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng.

Những căn phòng ngủ trống giờ đây có thể sinh lời

Ở chiều ngược lại, người tìm đến mô hình này cũng khá đa dạng. Đó có thể là sinh viên, người mới đi làm, người đến thành phố thực tập, tìm việc hoặc cần một chỗ ở tạm trong thời gian chuyển nhà. Với khách du lịch, đặc biệt là những người đi một mình, thuê phòng ngủ phụ cũng là một lựa chọn lưu trú khác ngoài khách sạn và homestay. Họ có phòng riêng để nghỉ ngơi nhưng vẫn có cơ hội trải nghiệm nhịp sống địa phương, thậm chí trò chuyện và sinh hoạt cùng chủ nhà.

Chính sự linh hoạt này khiến mô hình cho thuê phòng ngủ phụ xuất hiện ngày càng nhiều trong các bài đăng trên Xiaohongshu. Người có nhà tận dụng được diện tích chưa dùng đến để có thêm khoản thu, còn người thuê có thể tìm được chỗ ở phù hợp với thời gian và ngân sách của mình. So với khách sạn hay homestay, trải nghiệm có thể gần gũi hơn khi khách được sử dụng một phần không gian chung và có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người bản địa. Đổi lại, cả hai phía đều cần chia sẻ không gian riêng tư, thống nhất những nguyên tắc sinh hoạt và tôn trọng giới hạn của nhau.

Không gian phòng ngủ cũng được thay đổi liên tục

Một trong những người đang áp dụng cách làm này là A Lan, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tháng 10/2024, cô bắt đầu mở phòng ngủ phụ trong nhà để đón khách. Chỉ trong tháng đầu tiên, A Lan đã tiếp đón 4 lượt người thuê, với nhu cầu khá khác nhau: có người chỉ cần ở tạm vài ngày trong lúc tìm nhà mới, có hai nữ sinh viên đến thành phố du lịch dịp Quốc khánh, một người thường xuyên di chuyển qua nhiều thành phố và một nữ sinh viên năm cuối đến thực tập.

Điều thú vị là A Lan không chỉ đón khách rồi để họ tự sinh hoạt. Với hai nữ sinh viên đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, cô còn đặt một nhánh hoa mộc tê bên đầu giường vì thời điểm đó Hàng Châu đang vào mùa hoa nở. Khi hai vị khách suýt lỡ chuyến bay, cô cũng tìm cách giúp họ vào ga nhanh hơn. Với nữ sinh viên đến thực tập, A Lan thường rủ cô cùng ăn cơm, đi dạo và mua sắm, nhất là khi mẹ cô cũng đang có mặt tại nhà.

Cho người lạ thuê phòng, chủ nhà có thêm bạn mới, tìm thấy niềm vui và cả cách "chữa lành" tại nhà

Nếu A Lan tìm thấy niềm vui trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngày, câu chuyện của Ly Ly tại Côn Minh, Trung Quốc lại cho thấy việc cho thuê phòng ngủ phụ đôi khi mang đến những thay đổi lớn hơn cả khoản thu nhập. Từ một căn phòng trống, cô có thêm những người bạn mới, được tiếp xúc với nhiều lối sống khác nhau và dần tìm lại niềm vui sau khoảng thời gian cảm thấy bị công việc cuốn vào một vòng lặp nhàm chán.

Có thêm những người bạn mới cũng là một trải nghiệm thú vị

Khoảng nửa năm trước thời điểm chia sẻ câu chuyện vào tháng 10/2024, Ly Ly bắt đầu trang trí căn nhà nhỏ của mình và cho thuê hai phòng ngủ phụ. Ban đầu, cô không đơn thuần muốn kiếm thêm tiền. Công việc khiến cuộc sống của cô ngày càng thu hẹp, mỗi ngày dường như chỉ xoay quanh một vòng tròn quen thuộc, đi kèm áp lực và những ánh nhìn thiếu thiện chí. Ly Ly muốn gặp gỡ những cô gái đến từ nhiều nơi, tìm hiểu xem họ sống như thế nào và có những câu chuyện gì khác với mình.

May mắn là cô sống một thành phố du lịch, đồng thời rất thích trang trí nhà cửa. Từ đó, Ly Ly tạo nên một không gian lưu trú mang tên “Căn nhà dành riêng cho nữ” - đón những cô gái.

Những vị khách không chỉ có một căn phòng để nghỉ ngơi. Họ còn có thể cùng chủ nhà nấu ăn, uống rượu, ăn đồ nướng, đến chợ hoa mua hoa và chơi đùa với chú mèo trong nhà. Những hoạt động tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành trải nghiệm đặc biệt với Ly Ly. Cô không còn chỉ đi làm rồi trở về nhà trong không gian quen thuộc, mà mỗi lần có khách mới là một lần được gặp một người mới, nghe một câu chuyện khác và biết thêm một cách sống.

Cô kể mình từng gặp nhiếp ảnh gia, nhà văn, streamer, giáo viên, họa sĩ và những người làm nghề tự do. Mỗi người mang đến một công việc, một trải nghiệm và góc nhìn riêng. Qua những cuộc trò chuyện ấy, Ly Ly nhận ra cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn những gì bản thân từng hình dung. Những người vốn xa lạ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, đi dạo, trò chuyện về công việc và cuộc sống, rồi lại trở về thành phố của mình. Dù thời gian gặp gỡ không dài, những kết nối ấy vẫn khiến căn nhà trở nên nhiều màu sắc hơn.

Với Ly Ly, việc mở cửa đón khách cũng giống như tự mở thêm một cánh cửa cho chính mình. Khi căn nhà đầu tiên ngày càng được nhiều người yêu thích, cô có thêm sự tự tin và quyết định thuê căn nhà thứ hai, thứ ba rồi thứ tư để cải tạo thành không gian lưu trú. Cô lần đầu học cách sử dụng máy khoan, máy may, tự sơn tường, thay đèn, trồng hoa và trải cỏ nhân tạo. Từ một người chỉ thích trang trí nhà cửa, cô dần tự tay biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực.

Ly Ly gọi việc cho thuê phòng ngủ phụ là quyết định tốt nhất mình từng làm trong năm đó. Cô cho rằng căn nhà đã mang lại sự can đảm, cảm giác thành tựu và giúp bản thân trưởng thành hơn. Đặc biệt, sau những đêm thức khuya cải tạo nhà cửa, cô cảm thấy mình đang dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính mình.

Một người cho thuê khác là Sim tại Thượng Hải, Trung Quốc cũng muốn biến căn nhà của mình thành không gian để những người xa lạ có thể gặp gỡ trong sự thoải mái. Cô giới thiệu nơi ở có ba chú mèo, cửa sổ kính lớn nhìn ra cây xanh và chỉ nhận khách nữ. Trước khi khách đến, Sim thường tìm hiểu đôi chút về họ, từ lý do đặt phòng đến sở thích cá nhân. Cô muốn hai bên không chỉ biết mình sắp sống cùng ai mà còn có thể tìm thấy sự đồng điệu trong cách trò chuyện, sinh hoạt.

Căn phòng có khung cửa lớn

Nhìn từ những câu chuyện này, căn phòng ngủ phụ không còn đơn thuần là một phần diện tích được tận dụng để tạo thêm thu nhập. Với một số chủ nhà, đó còn là cách đưa những con người và câu chuyện mới vào cuộc sống vốn quen thuộc của mình. Họ có thêm người trò chuyện, có dịp khám phá những sở thích, nghề nghiệp và lối sống khác nhau, thậm chí tìm thấy động lực để thử sức với những điều trước đây chưa từng nghĩ đến.

Tất nhiên, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng trở thành tình bạn, và không phải ai cho thuê phòng cũng mong muốn có sự gắn kết với khách. Có người chỉ cần một khoản thu nhập ổn định, người thuê chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ thuận tiện.

Chủ nhà phải đặt ra những nguyên tắc gì để đảm bảo an toàn?

Có thêm thu nhập, có cơ hội gặp gỡ những người mới, nhưng việc mở cửa nhà cho người lạ cũng đồng nghĩa với việc chủ nhà phải chấp nhận chia sẻ một phần không gian riêng tư của mình. Khác với cho thuê nguyên căn, nơi chủ nhà có thể bàn giao chìa khóa rồi để khách tự sinh hoạt, mô hình cho thuê phòng ngủ phụ khiến hai bên thường xuyên chạm mặt trong những hoạt động thường ngày. Một người có thể muốn nấu ăn lúc nửa đêm, người còn lại cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi; chủ nhà muốn tiếp bạn bè, khách thuê lại mong có sự riêng tư. Những khác biệt tưởng nhỏ này hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân gây bất tiện hoặc mâu thuẫn.

Chưa kể, việc đón người chưa từng quen biết vào nhà còn đặt ra những lo ngại về an toàn cá nhân và tài sản. Chủ nhà cần cân nhắc chuyện khách có thể tiếp cận những khu vực nào, đồ đạc có được sử dụng chung hay không, tài sản cá nhân nên cất giữ ở đâu. Trong khi đó, người thuê cũng cần biết mình sẽ sống cùng ai, căn nhà có đúng như mô tả hay không, không gian riêng có được tôn trọng và thông tin cá nhân có được bảo mật hay không.

Đây cũng là vấn đề Sim, một người cho thuê phòng ngủ phụ tại Thượng Hải, nhận được nhiều câu hỏi nhất. Theo cô, an toàn không chỉ là tránh những rủi ro về thể chất mà còn phải đảm bảo cả hai bên cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần.

Vì vậy, trước khi xác nhận đặt phòng, Sim yêu cầu khách gửi một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân. Nội dung không cần theo khuôn mẫu, có thể là lý do họ chọn căn nhà, sở thích hoặc đơn giản là món ăn yêu thích. Qua cách trò chuyện, cô muốn hiểu thêm về người sẽ sống cùng mình, cách họ suy nghĩ và giao tiếp. Cô cũng khuyến khích khách chủ động đặt câu hỏi để tìm hiểu về chủ nhà.

Cũng cần đặt ra các quy tắc khi sống chung

Một nguyên tắc khác cô áp dụng là hai bên trao đổi ảnh giấy tờ tùy thân có gắn watermark để biết rõ danh tính của nhau. Trong quá trình trao đổi, Sim cũng chú ý đến những dấu hiệu khiến cô cảm thấy không yên tâm. Chẳng hạn, nếu khách liên tục hỏi lại những thông tin đã được ghi rõ trong bài giới thiệu, cô xem đó là dấu hiệu cho thấy người này chưa thực sự tìm hiểu kỹ nơi mình sắp ở.

Ở chiều ngược lại, Sim cho rằng người thuê cũng cần quan sát cách chủ nhà giới thiệu chỗ ở. Một bài đăng chỉ có vài dòng sơ sài, thiếu ảnh toàn cảnh căn nhà, không mô tả không gian chung hay phòng ngủ có thể khiến khách khó hình dung điều kiện sinh hoạt thực tế. Theo cô, những bài đăng có thông tin và hình ảnh chi tiết thường giúp hai bên có cơ sở tìm hiểu nhau tốt hơn, dù đây không phải tiêu chí đảm bảo tuyệt đối.

Trên thực tế, việc sàng lọc khách trước khi cho thuê mới chỉ là bước đầu. Một căn nhà có người sinh sống lâu dài và người thuê ngắn hạn cần có những quy tắc cụ thể để tránh phát sinh tranh cãi. Chẳng hạn, chủ nhà nên xác định rõ khách được sử dụng những khu vực nào, có được nấu ăn, giặt giũ hay sử dụng đồ dùng cá nhân không; khách có thể mời bạn bè đến chơi hay không; giờ giấc sinh hoạt và thời gian cần giữ yên tĩnh được quy định ra sao. Những điều này càng cần được thống nhất sớm nếu hai bên có lịch trình và thói quen sinh hoạt khác nhau.

Vấn đề vệ sinh và chi phí sinh hoạt cũng không nên bỏ qua. Khi có thêm người sử dụng bếp, nhà vệ sinh, máy giặt hay các thiết bị điện, lượng điện, nước và công sức dọn dẹp đều có thể tăng lên. Nếu không thống nhất từ đầu về việc phân chia chi phí, dọn dẹp khu vực chung hay xử lý khi đồ đạc bị hư hỏng, những bất tiện nhỏ có thể tích tụ thành mâu thuẫn. Với chủ nhà, việc cất giữ giấy tờ, tài sản có giá trị và giới hạn quyền tiếp cận những khu vực riêng cũng là cách cần thiết để bảo vệ không gian sống của mình.

Người thuê cũng có những điều cần cân nhắc trước khi chuyển đến. Họ nên tìm hiểu kỹ ảnh chụp thực tế, vị trí, tiện nghi, số người đang sống trong nhà và những khu vực phải sử dụng chung. Đặc biệt, cần hỏi rõ phòng ngủ có khóa riêng hay không, chủ nhà có thường xuyên ra vào phòng thuê hay không, có những quy định nào về khách đến chơi và thời gian sinh hoạt. Một căn phòng nhìn đẹp trên mạng chưa chắc đã phù hợp nếu người thuê không thoải mái với nếp sống của chủ nhà.

Ngoài ra, những thỏa thuận về thời gian lưu trú, giá thuê, tiền đặt cọc, thời điểm thanh toán, điều kiện hoàn cọc và cách xử lý khi một trong hai bên muốn kết thúc việc thuê sớm cũng nên được ghi nhận rõ ràng. Đây không chỉ là cách hạn chế tranh chấp về tiền bạc mà còn giúp cả hai biết mình có trách nhiệm gì trong thời gian cùng sống dưới một mái nhà.

Có thể thấy, cho thuê phòng ngủ phụ không đơn giản là dọn một căn phòng trống, đăng vài bức ảnh rồi chờ khách đặt chỗ. Chủ nhà phải chuẩn bị cả không gian lẫn những nguyên tắc sống chung, trong khi người thuê cũng cần chủ động tìm hiểu và tôn trọng nếp sinh hoạt của gia đình khác. Đổi lại khoản thu nhập từ căn phòng chưa sử dụng, cả hai đều phải chấp nhận chia sẻ một phần quyền riêng tư và điều chỉnh thói quen của mình.

Một căn phòng trống có thể mang về thêm vài triệu đồng mỗi tháng, thậm chí mở ra những cuộc gặp gỡ thú vị. Nhưng để việc sống chung không biến thành trải nghiệm khó chịu, điều quan trọng nhất vẫn là sự rõ ràng, tôn trọng và những giới hạn được thống nhất ngay từ đầu.

Nguồn ảnh: Xiaohongshu, Nguồn: Xiaohongshu, Huxiu