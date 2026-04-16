Nổ drama mới tại show Trung Quốc Trang Pháp đang thi: 1 Chị Đẹp tố cáo ekip chơi xấu hạ bệ, ra tối hậu thư "tung hết phốt" cực căng

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang là show giải trí nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc hiện nay. Chương trình mới lên sóng được 3 tập chính thức nhưng đã vướng vô số lùm xùm, đặc biệt là nghi vấn dàn xếp kết quả sau Công diễn 1. Tại vòng thi đấu đó, ngoài Duy Nina (đội Trang Pháp bị loại), Triệu Tử Kỳ cũng là Chị Đẹp phải nói lời chia tay với chương trình sớm. Tuy nhiên, sự rời đi của người đẹp này lại vô cùng ồn ào. Những ngày qua, Triệu Tử Kỳ đã liên tục lên tiếng bóc phốt ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đối xử bất công, cố ý chơi xấu hạ bệ, lợi dụng cô câu view.

Triệu Tử Kỳ là thành viên của team mà Tôn Di làm đội trưởng ở vòng Công diễn 1 Đạp Gió. Do thua cuộc ở vòng PK nhóm, Tôn Di phải thi đấu solo với Hám Tử Thanh. Dù hát tốt hơn đồng nghiệp, nhưng Tôn Di vẫn nhận về kết quả thất bại. Điều này dẫn đến việc cả đội Tôn Di rơi vào vòng loại trừ nguy hiểm và cuối cùng Triệu Tử Kỳ phải dừng bước sớm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ban tổ chức Đạp Gió không có hành xử tệ với Triệu Tử Kỳ sau khi cô bị loại.

Theo Triệu Tử Kỳ, bỏ qua nghi vấn kết quả bị thao túng gây bất lợi cho đội cô, điều khiến nữ diễn viên này bức xúc, cảm thấy chạnh lòng là bản thân không được ban tổ chức tôn trọng. Trên sóng livestream, Triệu Tử Kỳ cho biết tổ chương trình đã ngăn cản cô quay lại phòng chờ đầu tiên để trang điểm lại và lấy túi xách sau khi bị loại. Đến lúc trở về ký túc xá dọn hành lý, cô được bị bắt ép đeo micro để chương trình quay cảnh thê thảm dọn dẹp hành lý ra về.

"Đến cái túi xách họ cũng không cho tôi vào lấy. Lúc đó, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, sỉ nhục. Tôi chỉ là bị loại thôi mà, chẳng lẽ việc lấy lại đồ cá nhân cũng không được sao. Nhưng sự thật là tôi bị cấm cửa. Họ mời tôi ra ngoài luôn, đồ là sau đó nhân viên chương trình đưa cho trợ lý của tôi. Tôi sẽ không quay lại cái show này thêm 1 lần nào nữa" , Triệu Tử Kỳ bức xúc nói.

Đến sáng 16/4, mâu thuẫn của Triệu Tử Kỳ và ban tổ chức Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tiếp tục căng như dây đàn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng đàn tố cáo chương trình cố ý bôi nhọ làm xấu hình ảnh của cô. Theo Triệu Tử Kỳ, ekip show đã cắt ghép ác ý, tạo ra phân cảnh cô cãi nhau và chê bai đàn em Trương Tuệ Văn thậm tệ trong chương trình. Đoạn clip dàn dựng drama này đã được đăng lên MXH sau khi Triệu Tử Kỳ bị loại.

Hành vi của phía Đạp Gió khiến Triệu Tử Kỳ nổi giận, ra tối hậu thư yêu cầu chương trình làm rõ mọi chuyện nếu không sẽ vạch trần hậu trường đen tối: "Mấy người là đang ép tôi tung hết phốt hậu trường ra đúng không. Tất cả ra đây giải thích rõ xem, đoạn video tôi và Huệ Văn khẩu chiến với nhau đã được các người cắt ghép dàn dựng tạo drama thế nào. Tôi đã rời show rồi nhưng mấy người vẫn không chịu buông tha cho tôi, cứ muốn bôi xấu hình ảnh của tôi là như thế nào".

Trên MXH Weibo, các khán giả Trung Quốc hiện bật chế độ hóng cực cao, ủng hộ Triệu Tử Kỳ tung hê hết góc khuất của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Trước việc bị Chị Đẹp họ Triệu tố cáo cắt ghép quá đà để câu view, gián tiếp bôi nhọ hình ảnh nghệ sĩ trong game show, phía nhà sản xuất Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng có thể nói, Đạp Gió 2026 đang trở lại đầy bất ổn khi dính vô số tranh cãi tiêu cực về kết quả thi đấu, thiên vị Chị Đẹp có danh tiếng cao, đối xử bất công với người kém hot và công tác tổ chức lộn xộn, mất kiểm soát.

Theo tờ Sina, Triệu Tử Kỳ sinh năm 1976, là diễn viên kiêm MC ở showbiz Trung Quốc. Cô khởi nghiệp với vai trò người dẫn chương trình ở đài truyền hình trung ương CCTV. Đến năm 2002, Triệu Tử Kỳ rời đài và chuyển sang đóng phim. Cô nổi tiếng với các tác phẩm Như sương như mưa lại như gió, Hoàng hôn màu đỏ, Tạm biệt Vancouver, Tinh hán xán lạn, Tàng Hải truyện... Đóng phim nhiều năm, nhưng đến nay Triệu Tử Kỳ vẫn giậm chân ở hàng ngũ sao hạng B.

Nguồn: Sina, Sohu