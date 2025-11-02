Tối 1-11, do mưa lớn kéo dài, hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gà trên khu vực Cây Cà, thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn.

Theo thông tin ban đầu, một gia đình 3 người sinh sống bên dưới trang trại đã bị dòng nước cuốn trôi. Người chồng may mắn được người dân kịp thời cứu thoát, 2 người còn lại - bao gồm 1 trẻ em - bị dòng nước cuốn trôi.

Người dân sống ở hạ lưu trại gà di chuyển ngay trong đêm để tránh nước lũ. Ảnh: DT

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng xã Tuy Phong đã huy động phương tiện và nhân lực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công tác di dời người dân ở khu vực hạ lưu hồ chứa cũng đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn.

Nhiều người dân sinh sống phía dưới khu vực hồ vỡ cho biết nước chảy rất mạnh, cuốn theo bùn đất khiến họ hoang mang và phải rời nhà trong đêm để tránh nguy hiểm.

Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố xảy ra tại hồ chứa nước trên cao, thuộc Công ty Trang trại Việt, chuyên chăn nuôi gà.



Địa phương đang xác định số lượng nạn nhân bị nước cuốn trôi và làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Dòng chảy từ phía trang trại nuôi gà đổ xuống hạ lưu. Ảnh: Anh Đức

Trước đó, vào chiều 1-11, thông tin "vỡ hồ chứa nước" tại trang trại này đã lan truyền trên mạng xã hội.

Khi đó, chính quyền địa phương xác nhận hồ chỉ xả tràn tự nhiên chứ không xảy ra vỡ. Tuy nhiên, đến tối thì cơ quan chức năng đã xác định hồ chứa nước này bị vỡ.