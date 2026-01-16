Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những khách mời xuất hiện tại sự kiện quy tụ dàn mỹ nhân Vbiz. Trên thảm đỏ, dàn mỹ nhân thi nhau diện hàng loạt thiết kế khoe dáng, ngọc nữ" Vbiz nhanh chóng chiếm spotlight khi xuất hiện trong bộ váy cắt xẻ táo bạo, ôm trọn đường cong, phô diễn body nóng hừng hực.

Sau chấn thương gặp phải khi tham gia Running Man Việt Nam, tình trạng chân của Lan Ngọc từng gây lo lắng. Thế nhưng tại sự kiện lần này, nữ diễn viên cho thấy đã ổn định hơn, cô sải bước tự tin, tạo dáng dứt khoát, thần thái sang chảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc vượt thử thách camera thường khi xuất hiện tại sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trong clip ghi lại bằng camera thường, Lan Ngọc tiếp tục ghi điểm tuyệt đối vì visual xinh xắn, da căng mướt, gương mặt sắc sảo. Đáng nói hơn, lâu lắm rồi khán giả mới thấy Lan Ngọc mạnh tay với những đường cut-out "nguy hiểm" đến vậy. Thiết kế khoe trọn phần eo và lưng trần, vô tình làm lộ hình xăm ở vị trí gợi cảm. Tuy nhiên, cũng chính ở những khung hình này và chiếc váy bay phấp phới theo từng chuyển động khiến người xem không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, chỉ cần một nhịp lệch là nguy cơ lộ điểm nhạy cảm hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù vậy, Lan Ngọc cho thấy sự chuyên nghiệp đáng nể. Từ cách đứng, xoay người đến việc kiểm soát chuyển động, nữ diễn viên xử lý cực kỳ khéo léo để giữ độ gợi cảm vừa đủ, không hề phản cảm. Sự tiết chế tinh tế giúp tổng thể vẫn sang trọng, quyến rũ mà không vượt quá giới hạn.

Sau chấn thương, Ninh Dương Lan Ngọc bước đi tự tin hơn, tình trạng dần ổn định

Chiếc váy xẻ bạo khiến Ninh Dương Lan Ngọc để lộ hình xăm và netizen "nín thở" lo lắng cô sẽ hớ hênh

Tuy nhiên, Lan Ngọc đã xử lý chiếc váy rất chuyên nghiệp, khéo léo để cho ra những khung hình chất lượng

Tại sự kiện lần này, Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ gây chú ý bởi diện mạo mà còn ghi điểm nhờ thái độ thân thiện, thoải mái. Trong suốt thời gian tham dự, Lan Ngọc liên tục trò chuyện rôm rả cùng hội bạn thân gồm Huyền Baby và Trang Pháp. Những khoảnh khắc cười nói tự nhiên, tương tác gần gũi của bộ ba LUNAS khiến netizen thích thú.

Sau khi sự kiện khép lại, Lan Ngọc nhanh chóng được xe riêng chờ sẵn để di chuyển ra về. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nán lại chào hỏi, vẫy tay cảm ơn người hâm mộ đang đứng chờ bên ngoài. Nhiều fan tiễn Lan Ngọc đến tận xe, ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy thiện cảm. Chi tiết nhỏ này tiếp tục giúp Lan Ngọc ghi điểm trong mắt công chúng, không chỉ bởi nhan sắc hay phong cách thời trang mà còn ở cách ứng xử chuyên nghiệp, gần gũi với người hâm mộ.

Lan Ngọc nhí nhảnh trò chuyện cùng hội bạn thân

Lan Ngọc được fan tiễn ra tận xe để ra về