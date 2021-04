Ninh Bình: Tràng An - Bái Đính vắng hoe ngày 30/4, nhân viên lái đò chờ "dài cổ" không có khách

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù đã gần hết buổi sáng 30/4 nhưng rất ít người đến Tràng An tham quan. Thi thoảng mới có nhóm khách khoảng chục người đến mua vé để xuống thuyền.

Thay vào tiếng ca thán của du khách mọi khi phải chen chân xuống thuyền, thì bây giờ là tiếng ca thán buồn bã của những người chèo đò "Còn lâu mới đến lượt", bởi vì những con đò vắng khách xếp hàng dài.

Một số người đang làm việc tại đây cho biết, thông thường đúng dịp này thì hôm nay sẽ là ngày rất vất vả đối với những người phục vụ, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên du khách đã thay đổi kế hoạch.

Con đường đi vào Tràng An - Bái Đính không có cảnh xe nối đuôi

Còn tại khu vực chùa Bái Đính, cảnh tượng vắng vẻ đến khó tả, không đông hơn những ngày bình thường.

Du khách không còn cảnh chen lấn để thắp hương hoặc tranh thủ bước qua những bậc thang đông đúc. Thay vào đó, thi thoảng có xe điện đưa người dân lên tận sảnh đền chính.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận sáng 30/4.

Nhân viên lái đò

Cảnh chờ đợi mà không thấy khách đâu

Mỗi chuyến đò là một niềm vui, tuy nhiên hôm nay niềm vui rất ít...

Chưa biết khi nào những con đò này mới đến lượt

Những chuyến đò sau khi chờ khách đến

Tất cả đều phải kiểm tra thân nhiệt

Khai báo y tế bắt buộc

Thi thoảng mới có nhóm khách

Con đường quen thuộc đi lên đền chính của chùa Bái Đính

Du khách được xe điện đưa lên tận sảnh chính

Người viết chữ đang chờ khách

Bên trong đền chính không có cảnh xếp hàng dâng hương

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tối 27/4, Ban Tổ chức Lễ hội Tràng An 2021 thông báo sẽ tạm dừng tổ chức Lễ hội để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lễ hội Tràng An hay Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương là hoạt động văn hóa truyền thống kết hợp với du lịch diễn ra vào những ngày giữa tháng 3 Âm lịch hàng năm. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2021. Năm nay, Lễ hội Tràng An được dự kiến khai mạc vào sáng ngày 29/4 (tức ngày 18/3 năm Tân Sửu).

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, Ban tổ chức Lễ hội Tràng An cho biết, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho đại biểu và du khách sẽ tạm hoãn tổ chức Lễ khai mạc của Lễ hội Tràng An. Tại Quần thể Danh thắng Tràng An vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, mỗi người dân, du khách khi về dự lễ hội cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế: Thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan, thường xuyên khử khuẩn tay, không tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn, phải khai báo y tế theo quy định.