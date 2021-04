Chính thức: Dừng tổ chức Lễ hội Tràng An, Du lịch biển Cửa Lò và hàng loạt lễ hội khác trên nhiều tỉnh, thành để phòng dịch COVID-19

Thanh Hóa và Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người

Cụ thể, vào sáng 27/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo dừng tổ chức Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa); Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Bãi biển Hải Hòa ở thị xã Nghi Sơn, điểm đến của du khách.

Còn tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn hỏa tốc số 2494/UBND-VX về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị ra thông báo dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện liên quan tập trung đông người kể từ 12 giờ ngày 27/4 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Đơn vị, địa phương, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Nghệ An: Dừng tổ chức các hoạt động Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2021

Tại Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các đại biểu, khách mời và nhân dân về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021.

Du khách tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trước đó, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Cửa Lò đã phát hành giấy mời dự khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021 gửi đến một số bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An.

Quảng Trị cắt giảm nhiều nội dung du lịch biển dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Cụ thể, mặc dù đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đến nay công tác chuẩn bị triển khai cho hoạt động trong Lễ hội "Thống nhất non sông" và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 đã sẵn sàng, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sở này đề nghị giảm phạm vi, quy mô của các hoạt động so với kế hoạch đã đề ra trước đó, nhưng vẫn đảm bảo tinh thần, mục tiêu của lễ hội.

Cụ thể như sau: đối với Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông", cắt giảm khối làm nền gồm 1.000 người, thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với các hoạt động trong lễ.

Phối cảnh sân khấu khai trương tuần lễ du lịch biển đảo Quảng Trị Ảnh: Thanh Lộc

Chương trình nghệ thuật “Biển gọi” vẫn diễn ra nhưng không bắn pháo hoa, tăng cường công tác phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật này.

Chuyển địa điểm tổ chức chung kết cuộc thi "Đại sứ du lịch Quảng Trị" từ Khu Du lịch - Dịch vụ Cửa Việt về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, tổ chức truyền hình trực tiếp cuộc thi.

Các hoạt động bổ trợ du lịch còn lại của các lễ hội tại Quảng Trị tạm hoãn, lùi lại vào thời gian thích hợp, gồm: Triển lãm trưng bày từ toạ độ Cà Mau đến Vĩ tuyến 17 tại Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17; Giải đua thuyền truyền thống trên dòng sông lịch sử Bến Hải; Giải bóng chuyền bãi biển; Hội bài chòi, Âm nhạc đường phố, Hội đu, đẩy gậy, Lễ hội bia; hội thi ẩm thực; trình diễn ánh sáng.

Ninh Bình - Tạm dừng tổ chức Lễ hội Tràng An 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ hội Tràng An 2021 tại Ninh Bình sẽ tạm hoãn tổ chức để phòng chống dịch.

Hoãn lễ hội Tràng An 2021. Ảnh: Vũ Thượng

Tại quần thể Danh thắng Tràng An vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Du khách đến tham quan du lịch Ninh Bình thực hiện "5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế". Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, mỗi người dân, du khách về dự lễ hội cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế".

Quảng Ninh: Dừng bắn pháo hoa, dùng tiền mua sắm thiết bị y tế chống dịch

Tại Quảng Ninh, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã quyết định: Dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5; dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5. Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19, tỉnh sẽ quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Quảng Ninh sẽ không bắn pháo hoa. (Nguồn: TTXVN)

Phần kinh phí từ việc dự kiến bắn pháo hoa sẽ được sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch.

Hà Nội, TP.HCM: Hủy kế hoạch bắn pháo hoa, tạm dừng phố đi bộ

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao, dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Thủ đô không tổ chức bắn pháo hoa.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thành phố, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại TP.HCM, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố trưa 26/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại 5 điểm như dự kiến để bảo đảm an toàn trong việc phòng chống Covid-19.

Bộ Y tế nhận định dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại tại Việt Nam, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Vì vậy Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. 1. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. 2. Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. 3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19. 4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam chùng chung tay quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.