Nine Naphat lần đầu đăng ảnh ngồi thân mật sát rạt bạn gái mới, nhìn tình tới mức này có làm Baifern xốn mắt?

Gần đây, Nine Naphat đã bất ngờ đưa 1 mỹ nhân bí ẩn được cho là bạn gái mới của anh tới dự hôn lễ 1 người bạn thân. Tới sáng 23/6, tờ Khaosod đưa tin, Nine vừa đăng hình cô gái này lên trang Instagram của mình, đánh dấu lần đầu tiên anh công khai ảnh tình mới trên tài khoản mạng xã hội cá nhân sau khi chia tay Baifern.

Ở hình ảnh vừa được chia sẻ, nam tài tử đình đám xứ chùa vàng ngồi sát rạt bên mỹ nhân nghi là bạn gái mới của anh trong bầu không khí thân mật. Nine bên cạnh “bóng hồng” mới được nhận xét là vô cùng đẹp đôi, thậm chí còn khiến 1 bộ phận khán giả tò mò liệu Baifern sau khi thấy hình ảnh này liệu có xốn mắt hay không?

Chỉ trong thời gian cực ngắn, bài đăng của Nine đã thu hút về tới gần 100 ngàn lượt thả tim trên mạng xã hội cùng hàng ngàn lượt bình luận hưởng ứng. Không ít người hâm mộ còn bày tỏ mong muốn nam thần sinh năm 1996 sớm ngày công khai danh tính bạn gái mới.

Nine Naphat lần đầu đích thân đăng ảnh cô gái nghi là bạn gái mới của anh lên trang Instagram cá nhân có 5 triệu người theo dõi. Ảnh: IGNV

Trước đó vào ngày 12/6, tờ Line Today đưa tin, Nine Naphat đã sóng đôi cùng 1 mỹ nhân tới dự đám cưới bạn thân. Truyền thông và công chúng khi ấy đồng loạt nhận định, người phụ nữ này không ai khác chính là bạn gái mới của Nine sau khi anh chia tay Baifern Pimchanok.

Truyền thông Thái đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của “bóng hồng” sánh đôi cùng Nine. Trước ống kính, cô gái này khoe trọn dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú, xinh xắn, dễ chiếm được thiện cảm người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, khi đặt lên bàn cân so sánh với ngọc nữ Baifern, dễ dàng nhận ra mỹ nhân được cho là bạn gái mới của Nine vẫn còn thua kém nhan sắc vài phần.

Đáng nói, trong những bức hình lưu niệm sau đám cưới được truyền thông đăng tải vào thời điểm đó, Nine luôn giữ khoảng cách nhất định với “bóng hồng” đi cùng mình. Phải tới ngày hôm nay, nam diễn viên mới công khai hình ảnh ngồi sát rạt bên đàng gái.

Nine Naphat sánh đôi cùng 1 mỹ nhân xinh đẹp tới đám cưới bạn thân cách đây gần 2 tuần. Ảnh: IGNV

Nhưng khi chụp hình lưu niệm sau đám cưới, Nine và “bóng hồng” đi cùng lại tách nhau nha. Ảnh: IGNV

Nhan sắc cô gái nghi là người yêu mới của Nine đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông và khán giả. Từ góc nghiêng, mỹ nhân này cũng khoe ra được ngũ quan khá cuốn hút trên gương mặt. Ảnh: IGNV

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan cách đây hơn 1 tháng, Nine bất ngờ công khai đang hẹn hò 1 cô gái ngoài showbiz hậu chia tay Baifern, đồng thời cho biết không muốn công bố danh tính người thương vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của đối phương: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Nói tóm lại tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Nine công khai hẹn hò tình mới trong 1 buổi giao lưu với truyền thông hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Sanook

Trước khi công khai yêu bạn gái mới ngoài showbiz, Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với ngọc nữ Baifern Pimchanok hơn anh 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X