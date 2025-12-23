Nicolas Dautricourt mang “báu vật” violin 312 năm tuổi đến Việt Nam

Tối 22/12, đêm nhạc Cello Fundamento 10 – “L’Amitié” được trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Pháp, Đức, Romania, Tây Ban Nha và Việt Nam, đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của chuỗi hòa nhạc thính phòng do Nghệ sĩ – Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân sáng lập.

Mang chủ đề “L’Amitié – Tình bạn”, chương trình không chỉ là một buổi hòa nhạc kỷ niệm, mà còn là hành trình nhìn lại những kết nối nghệ thuật bền bỉ đã được vun đắp suốt một thập kỷ – giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ với khán giả, và giữa Việt Nam với đời sống âm nhạc thính phòng quốc tế.

Đêm diễn mở màn bằng các tác phẩm của Dmitri Shostakovich và Johann Sebastian Bach, đặt nền tảng cho không gian âm nhạc tiết chế, giàu chiều sâu. Âm thanh dàn dây vang lên vừa đủ, không phô trương, dẫn dắt người nghe bước vào tinh thần lắng nghe – điều làm nên bản sắc của Cello Fundamento suốt nhiều năm qua.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ ở phần đầu chương trình là màn kết hợp của nghệ sĩ cello Benedict Klöckner (Đức) và nghệ sĩ violin Clémence de Forceville (Pháp). Không chỉ là hai nghệ sĩ tài năng từng biểu diễn tại nhiều “thánh đường” âm nhạc lớn, họ còn là một cặp đôi vừa tổ chức đám cưới trước khi đến Việt Nam. Sự đồng điệu trong âm nhạc của họ vì thế mang màu sắc rất riêng: mềm mại, gắn kết và đầy cảm xúc.

Điểm nhấn trung tâm của đêm nhạc gọi tên Nghệ sĩ – Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân, nhà sáng lập Cello Fundamento, trong phần trình diễn Sonata cho cello của Shostakovich (phiên bản chuyển soạn cho cello độc tấu và dàn dây). Bản chuyển soạn do NSƯT Nguyễn Tiến Phúc gợi ý và trực tiếp hướng dẫn mang đến một diện mạo mới cho tác phẩm quen thuộc, đồng thời cho thấy sự chín muồi trong tư duy nghệ thuật của Đinh Hoài Xuân sau nhiều năm gắn bó với sân khấu thính phòng.

Sau giờ giải lao, không khí chương trình được làm mới với phần trình diễn của nghệ sĩ piano Iulian Ochescu (Romania). Hai tác phẩm của Chopin và Piazzolla tạo nên sự đối lập thú vị giữa chất cổ điển trữ tình và nhịp điệu hiện đại, phóng khoáng, thể hiện rõ phong cách âm nhạc mạch lạc, giàu nhạc cảm của nghệ sĩ trẻ từng giành hơn 20 giải thưởng quốc tế.

Khoảnh khắc khiến khán phòng thực sự lắng đọng đến từ sự xuất hiện của nghệ sĩ violin Nicolas Dautricourt (Pháp). Trên tay anh là cây violin Stradivarius 312 năm tuổi – một trong bốn cây đàn quý và đắt nhất thế giới, được định giá khoảng 20 triệu USD. Không phô diễn kỹ thuật, tiếng đàn của Nicolas cất lên trầm tĩnh và sâu lắng, như kể lại câu chuyện của thời gian bằng âm nhạc.

Khép lại chương trình là màn kết hợp của Benedict Klöckner và Đinh Hoài Xuân trong các tác phẩm mang tinh thần giao thoa, từ Shostakovich đến “Dưới bầu trời Paris”. Đó không chỉ là cái kết của một đêm nhạc, mà còn là hình ảnh cô đọng cho tinh thần mà Cello Fundamento theo đuổi suốt 10 năm: Âm nhạc như một ngôn ngữ chung, nơi tình bạn và sự đồng cảm vượt qua mọi biên giới.

