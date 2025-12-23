Cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 vừa khép lại sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, nhằm tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ và thần thái phù hợp với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Tại đêm chung kết, Nguyễn Thị Hải Yến là thí sinh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, nhận được sự đồng thuận từ ban giám khảo và khán giả.

Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 2003, quê Bắc Ninh. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hiện tại, người đẹp đang kinh doanh thời trang và hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh – công việc giúp cô bộc lộ rõ cá tính, sự tự tin và tinh thần cầu tiến.

Ngay từ những vòng đầu, Hải Yến đã gây chú ý bởi nét đẹp sắc sảo, phong thái thanh lịch và khả năng trình diễn áo dài đầy cuốn hút. Trải qua các phần thi, cô cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng, thần thái cũng như tư duy ứng xử, để rồi giành danh hiệu Hoa khôi một cách thuyết phục.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Hải Yến cho biết áo dài luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cô. “Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, tôi cảm thấy tự hào vì đó là biểu tượng của sự duyên dáng và nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt. Với tôi, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình tôn vinh văn hóa và thử thách bản thân”, cô nói.

Để chuẩn bị cho Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025, Hải Yến dành nhiều thời gian rèn luyện catwalk với áo dài, chú trọng từng chi tiết nhỏ như cách di chuyển, ánh mắt và thần thái. Bên cạnh đó, cô trau dồi kỹ năng ứng xử, duy trì thói quen tập luyện thể thao và sinh hoạt lành mạnh nhằm giữ tinh thần và thể trạng ổn định.

Trong đêm chung kết, Hải Yến ghi điểm với phong thái trình diễn nhẹ nhàng nhưng tự tin. Ở phần thi ứng xử, cô thể hiện tư duy mạch lạc, khả năng ứng biến linh hoạt và quan điểm sống tích cực. Sự hài hòa giữa nhan sắc, kỹ năng và bản lĩnh đã giúp người đẹp Bắc Ninh chạm tay tới danh hiệu cao nhất.

Khoảnh khắc được xướng tên Hoa khôi khiến Hải Yến không giấu được xúc động. Với cô, danh hiệu là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, đồng thời là dấu mốc quan trọng trên hành trình vượt qua sự tự ti để dám đứng trên sân khấu lớn và tỏa sáng.

Bên cạnh nghệ thuật, Hải Yến còn có niềm đam mê với kinh doanh. Cô từng mở lớp dạy thanh nhạc, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang – nơi cô tự lựa chọn mẫu mã, phối đồ và định hình phong cách cho cửa hàng của mình. Ngoài ra, Hải Yến vẫn duy trì việc học múa, yoga, nấu ăn và ngoại ngữ như cách làm mới bản thân mỗi ngày.

Sau cuộc thi, tân Hoa khôi mong muốn tiếp tục trau dồi để xứng đáng với danh hiệu, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án nghệ thuật. Hải Yến cũng đặt mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp áo dài bằng những câu chuyện trẻ trung, hiện đại hơn, góp phần đưa hình ảnh tà áo dài Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

PV