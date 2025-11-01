Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt điện ảnh sáng giá và có sức ảnh hưởng của showbiz Việt từ thập niên 1990.

Bắt đầu bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi, Trương Ngọc Ánh xuất thân là người mẫu. Tuy nhiên, cô bắt đầu nổi tiếng với vai trò là diễn viên.

Trương Ngọc Anh được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện tài năng, thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời đóng phim Em và Michael Jackson. Bộ phim giống như mang đến làn gió mới giữa lúc dòng phim mỳ ăn liền đang làm mưa làm gió.

Sau phim này, Trương Ngọc Ánh nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh lịch, diễn thời trang, trở thành đại sứ độc quyền của một thương hiệu xe máy, được săn đón và mời đóng nhiều phim.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Trương Ngọc Ánh là vai Diễm trong phim Em còn nhớ hay em đã quên (1993), nhân vật dựa trên hình mẫu "Diễm xưa" trong ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Trương Ngọc Ánh trong "Em còn nhớ hay em đã quên".

Tuy nhiên, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh thực sự bùng nổ và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình dài tập cuối những năm 1990 và đầu 2000.

Trong đó, vai Mỹ trong Giã từ dĩ vãng và đặc biệt là vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu đã chứng minh khả năng diễn xuất.

Thời điểm đóng Đồng tiền xương máu, Trương Ngọc Ánh mới 22 tuổi. Nhân vật này được xem là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp đóng phim truyền hình của Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh trong "Đồng tiền xương máu".

Năm 2006, Trương Ngọc Ánh vào vai Dần trong phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Hình ảnh người vợ nghèo, tần tảo được Trương Ngọc Ánh đã lột tả thành công đã giúp chị mang về giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Mai Vàng 2007.

Sau giai đoạn thành công rực rỡ về diễn xuất, Trương Ngọc Ánh bắt đầu chuyển sang vai trò nhà sản xuất.

Vai diễn trong "Áo lụa Hà Đông" giúp Trương Ngọc Ánh chứng minh năng lực.

Năm 2014, bộ phim Hương Ga do nữ diễn viên đồng sản xuất và đóng chính đã gây tiếng vang. Hình tượng Hương Ga, một "chị đại" giang hồ gai góc, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nhiều dằn vặt nội tâm, là một cú "lột xác" hoàn toàn so với các vai diễn trước đây của nữ diễn viên.

Vai diễn này đã mang về cho Trương Ngọc Ánh giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Cánh Diều Vàng 2014.

Tiếp nối thành công, Trương Ngọc Ánh tiếp tục dồn tâm huyết vào vai trò nhà sản xuất, điển hình là bộ phim hành động Truy sát (2016), nơi cô cũng đảm nhận vai nữ cảnh sát đầy bản lĩnh.

"Hương Ga" mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới của nữ diễn viên.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn sản xuất hàng loạt bộ phim như Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân, Abduction (Đêm hoàng đạo)...

Tháng 4/2025, Trương Ngọc Ánh còn mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với vai trò nhà sản xuất cho dự án phim Chrysalis (Chiếc kén).

Bên cạnh điện ảnh, cô còn dấn thân vào lĩnh vực ca hát và nhiều lần được mời làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc lớn. Cô cũng là giám đốc điều hành của một số công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí.