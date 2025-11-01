Trương Ngọc Ánh bị bắt

Ngày 31/10, thông tin nữ diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam khiến dư luận showbiz Việt không khỏi chấn động. Theo xác nhận từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM), cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã gửi đơn tố cáo nữ nghệ sĩ – người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung tố cáo, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hàng triệu USD để triển khai các dự án bất động sản, song có hành vi sử dụng vốn sai mục đích và gian dối trong sổ sách tài chính.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2007, Công ty Đất Rồng được thành lập với Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Khi đó, cô đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỉ đồng) để cùng phát triển hai dự án, trong đó có tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ). Riêng dự án này, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển hơn 4,49 triệu USD (72 tỉ đồng).

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị quy đổi là 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, điều tra xác định trước khi hợp đồng được ký, Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H (1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua lại khu đất dự án với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng – thấp hơn đáng kể so với giá trị thỏa thuận.

Dù mới thanh toán 3.000 lượng vàng, Trương Ngọc Ánh lại ghi sổ chi 4.458 lượng vàng, thể hiện dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.

Ngoài ra, năm 2007, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó, toàn bộ số tiền này được các hộ dân hoàn trả cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H, nhưng theo điều tra, nữ diễn viên chỉ chuyển 3 tỉ đồng về công ty và nhà đầu tư, còn hơn 10 tỉ đồng được cho là đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không báo cáo, không ghi nhận trong sổ sách kế toán.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình điều hành công ty, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản doanh nghiệp, lập bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư bị thiệt hại. Sự việc này không chỉ gây rúng động giới kinh doanh mà còn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, bởi Trương Ngọc Ánh từng là gương mặt nổi tiếng bậc nhất của làng giải trí Việt, được ngưỡng mộ cả về nhan sắc, sự nghiệp và phong cách sống sang trọng.

Từng sống sang chảnh, ở penthouse hàng chục tỷ đồng

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, bắt đầu nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nhờ vai trò người mẫu ảnh và sau đó là diễn viên trong các bộ phim đình đám như Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy Sát… Với diễn xuất đa dạng, nữ diễn viên từng đoạt giải Cánh diều vàng và nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Trương Ngọc Ánh từng sống sang chảnh trước khi vướng vòng lao lý

Không chỉ dừng ở nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn lấn sân sang kinh doanh. Cô sáng lập công ty giải trí, tham gia sản xuất phim và điều hành nhiều dự án bất động sản.

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penthouse hàng chục tỷ đồng tại trung tâm TP.HCM, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng. Căn hộ rộng rãi, có tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, nội thất cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, với phòng khách, phòng làm việc và phòng thay đồ được thiết kế riêng biệt.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh cuộc sống xa hoa, thưởng trà buổi sáng giữa không gian tràn ngập ánh nắng, tập yoga bên cửa kính nhìn ra thành phố, hay tổ chức tiệc tối cùng bạn bè và đối tác trong không gian ấm cúng.

Ngoài nhà sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu nhiều xe hơi hạng sang như Mercedes, Range Rover, Porsche và Bentley, thường xuyên di chuyển cùng tài xế riêng. Tủ đồ của cô cũng khiến người hâm mộ choáng ngợp với hàng loạt thiết kế từ các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci…

Không ít lần, Trương Ngọc Ánh xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, ngồi hàng ghế đầu cùng nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng. Phong cách sống của cô được miêu tả là thanh lịch, hiện đại.

Sau khi ly hôn diễn viên Trần Bảo Sơn, cô làm mẹ đơn thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con gái. Hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự xây dựng đế chế riêng giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Thế nhưng, biến cố pháp lý vừa qua đã khiến tất cả thay đổi. Mỹ nhân từng được xem là biểu tượng thành công, giàu có và bản lĩnh của giới nghệ sĩ giờ đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến tài chính.

Hiện tại, dư luận vẫn đang dõi theo diễn biến tiếp theo của vụ án. Nhiều người tiếc nuối cho một tên tuổi từng rực rỡ trên cả sân khấu nghệ thuật lẫn thương trường, nhưng có thể đánh mất tất cả vì sai lầm trong việc quản lý tài chính và niềm tin của đối tác.