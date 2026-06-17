Những thủ tục thí sinh cần hoàn thành đúng hạn sau khi biết điểm thi lớp 10

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian về phúc khảo, nhận kết quả và xác nhận nhập học.

Cụ thể từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 4/7/2026 đến ngày 6/7/2026.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Năm nay, tỉ lệ chọi các trường công của Hà Nội tiếp tục tăng cao, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, với 1/3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10, nhận đăng ký gần 2.570 nguyện vọng 1. Theo sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, với tỷ lệ chọi 1/3. Những năm trước, hai trường cũng dẫn đầu, song tỷ lệ chọi chỉ trên 1/2.

9 trường THPT khác có tỷ lệ chọi trên 2, lần lượt gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.