Những tân bác sĩ được xin info nhiều nhất sau buổi chọn chuyên ngành nội trú

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch, khiến hội trường reo hò và vỗ tay không ngớt. Dù nằm trong top 5 và có quyền chọn nhiều chuyên ngành hot, Ngọc Linh vẫn quyết tâm theo đuổi Nội tim mạch - một trong những chuyên khoa khó, khiến nhiều người khâm phục trước lựa chọn bản lĩnh của nữ bác sĩ.