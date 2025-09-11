Những tân bác sĩ được xin info nhiều nhất sau buổi chọn chuyên ngành nội trú Thiên Bình/VTC News, 09:26 11/09/2025 Chia sẻ Thích0 Đoạn clip ghi lại buổi chọn chuyên ngành nội trú tại Đại học Y Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt mạng xã hội, nhiều gương mặt nhanh chóng được cộng đồng mạng "truy lùng". Sao Việt nói thẳng với vợ: "Em có làm ra một đống tiền mà về nhà, con cái tự kỷ, học hành sa sút thì cũng như không" Màn hô tên chọn chuyên ngành của top 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội 2025. (Video: Nhà trường) Vượt qua gần 1.000 thí sinh, Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội năm nay với 25,09/30 điểm. Giành thứ hạng cao nhất trong kỳ thi này, Duy là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành nội trú. Tân bác sĩ quyết định gắn bó lâu dài với chuyên ngành Sản phụ khoa. (Ảnh: Nhà trường) Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch, khiến hội trường reo hò và vỗ tay không ngớt. Dù nằm trong top 5 và có quyền chọn nhiều chuyên ngành hot, Ngọc Linh vẫn quyết tâm theo đuổi Nội tim mạch - một trong những chuyên khoa khó, khiến nhiều người khâm phục trước lựa chọn bản lĩnh của nữ bác sĩ. Tân bác sĩ Đinh Duy Khương (top 4 điểm cao) là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong buổi chọn chuyên ngành nội trú. Duy Khương gây ấn tượng với gương mặt sáng, đường nét điển trai, cộng thêm vóc dáng cao ráo, vạm vỡ. Tân bác sĩ lựa chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình. Được ví như bác sĩ "xé truyện" ngôn tình bước ra, tân bác sĩ Trần Phạm Quốc Việt đang là cái tên khiến dân mạng xôn xao. Quốc Việt là thí sinh thứ 15 lên chọn chuyên ngành và quyết định về với bến đỗ Răng Hàm Mặt. Thí sinh 61 Nguyễn Đình Hoàng khiến cả hội trường trầm trồ với quyết định không lựa chọn chuyên ngành. Trước đó, khi tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú tại trường Đại học VinUni, Đình Hoàng xuất sắc đạt vị trí thủ khoa, chuyên ngành Gây mê hồi sức. Năm 2019, chàng trai này từng đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympic Hóa học quốc tế ở Cộng hòa Pháp, vinh dự giành huy chương bạc. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ: tân bác sĩ Lê Hoài Thương - chuyên ngành Nhi khoa và tân bác sĩ Nông Mạnh Tiến - chuyên ngành Sản phụ khoa. Bác sĩ nội trú Phan Quỳnh Anh, cô gái rưng rưng ngay giây phút quyết định chọn chuyên ngành Nhãn khoa cũng nhận được nhiều chú ý vì nhãn sắc quá đỗi ngọt ngào. Theo VTC News Copy link 09/11/2025 07:23 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/nhung-tan-bac-si-duoc-xin-info-nhieu-nhat-sau-buoi-chon-chuyen-nganh-noi-tru-ar964780.html Giáo viên mầm non "than trời": Sợ nhất gặp 3 kiểu phụ huynh đón con, đặc biệt kiểu thứ 2 rất nhiều người mắc phải Chia sẻ Thích0 Bác sĩ nội trú