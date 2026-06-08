Những set đồ đơn giản nhưng lại tạo cảm giác rất “nữ chính phim Hàn”

Kiểu mặc đậm chất Hàn với cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn này thực sự khiến người ta mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay diện đồ quá nổi bật, chỉ cần ngồi trong một quán cà phê thôi cũng đủ khiến tổng thể trông rất có gu.

Set đầu tiên với sơ mi vàng bơ mềm mại đúng là "đỉnh cao không khí mùa xuân". Áo sơ mi form rộng kết hợp kiểu "quần biến mất" khiến cảm giác lười biếng nhưng thời thượng được đẩy lên tối đa. Bên trong layer thêm áo thun trắng, phối cùng quần short cạp cao màu đen giúp cân bằng sự rộng rãi của áo oversize, tạo tổng thể gọn gàng hơn mà vẫn rất tự nhiên. Những cô gái nhỏ nhắn cũng có thể áp dụng để hack dáng hiệu quả.

Chỉ cần mở nhẹ 1–2 cúc áo để lộ phần xương quai xanh mảnh mai là outfit đã vừa dịu dàng vừa có chút quyến rũ tinh tế. Khi chụp ảnh chỉ cần nghiêng đầu nhẹ thôi là đã có vibe nữ chính phim Hàn.

Set thứ hai với áo len sát nách màu hồng phấn lại mang cảm giác mềm mại và nữ tính đến mức khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu. Áo croptop kết hợp quần ống rộng cạp cao là công thức "hack tỷ lệ cơ thể" cực đỉnh, giúp đôi chân trông dài hơn hẳn.

Những phụ kiện nhỏ như đồng hồ mặt vuông hay dây chuyền ngọc trai giúp tổng thể tinh tế hơn mà không tạo cảm giác cố gắng quá nhiều. Đặc biệt, khi đứng cạnh cửa sổ và chụp ngược sáng, cả mái tóc cũng ánh lên mềm mại, tạo cảm giác dịu dàng đúng chuẩn Hàn Quốc.

Một vài tips phối đồ giúp outfit trông có vibe hơn:

• Layer cùng gam màu: vàng kem + trắng ngà, hồng nude + trắng sữa… sẽ tạo cảm giác sạch sẽ và mềm mại hơn về mặt thị giác

• Dùng phụ kiện tối giản: dây vai mảnh, đồng hồ nhỏ, dây chuyền thanh mảnh là đủ để tăng độ tinh tế

• Ưu tiên phom rộng vừa phải: áo rộng + quần short ngắn giúp tạo cảm giác thư giãn, đồng thời che khuyết điểm cơ thể khá tốt



