Những sản phẩm vàng độc lạ 'lên kệ' ngày vía thần Tài 2026 Bằng Lăng/VTC News, 13:15 26/02/2026

Cận kề ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng trở nên sôi động. Nếu trước đây người dân chủ yếu chọn vàng nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng truyền thống thì năm nay, các sản phẩm vàng "độc - lạ - nhỏ gọn" lại trở thành tâm điểm thu hút người mua. (Ảnh: Người lao động) Nổi bật nhất năm nay là sự lên ngôi của vàng mini với trọng lượng chỉ từ 0,1 đến 0,5 chỉ. (Ảnh: Tiền phong) Các doanh nghiệp cho biết dòng sản phẩm này phù hợp với giới trẻ, dân văn phòng và những người muốn mua vàng lấy may nhưng không cần chi quá nhiều tiền. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải) Sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải giá 1,846 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình) Bộ sản phẩm vàng 99,99% lấy cảm hứng từ bộ tứ Tùng - Cúc - Trúc - Mai tại Bảo Tín Mạnh Hải có trọng lượng từ 0,1 đến 2 chỉ đều được ép vỉ, dán tem kiểm định. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải) Trong khi đó, Tập đoàn DOJI giới thiệu bộ sưu tập vàng 24K Kim mã - dòng sản phẩm chủ lực phục vụ nhu cầu mua sắm ngày vía thần Tài. (Ảnh: Doji) Điểm nhấn là các đồng vàng Kim Mã phát lộc, Kim Mã chiêu tài được thiết kế dáng tròn truyền thống, trọng lượng đa dạng từ 1 đến 5 chỉ, hướng tới nhu cầu tích trữ hoặc làm quà tặng phong thủy. (Ảnh: Doji) Các sản phẩm charm vàng 24K của Doji nhỏ xinh, gây ấn tượng với hình ảnh chú ngựa được tạo hình hiện đại, mới mẻ. (Ảnh: Doji) Dịp vía thần Tài 2026, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu sản phẩm vỉ vàng Linh giáp, Linh quý thần Tài được chế tác từ Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K), gửi gắm mong muốn sự hanh thông trong công việc, kinh doanh. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu) Sản phẩm Linh quý vàng Thần Tài trọng lượng 1 chỉ có giá 18,521 triệu đồng. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu) PNJ giới thiệu loạt sản phẩm vàng độc đáo. Vàng kỷ niệm 99,99% của PNJ được thiết kế dưới dạng vàng miếng tài lộc 1 chỉ và 0,5 chỉ, ép vỉ nhựa trong. (Ảnh: PNJ) Mỗi Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến đắc lộc của PNJ đi kèm bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da hình túi lộc xinh xắn. Giá sản phẩm thay đổi tùy trọng lượng vàng và đá. (Ảnh: PNJ) PNJ còn giới thiệu nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 0,1 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Disney, Doraemon, Hello Kitty...Giá bán phổ biến quanh mức 2,488 triệu đồng/sản phẩm. (Ảnh chụp màn hình) Theo VTC News Copy link 02/25/2026 06:46 (GMT +7) Link bài gốc https://vtcnews.vn/nhung-san-pham-vang-doc-la-len-ke-ngay-via-than-tai-2026-ar1004454.html