Những sai lầm khi điều trị viêm họng, viêm mũi xoang

Cẩn trọng khi chẩn đoán viêm họng

Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là bệnh nhiễm khuẩn của đường thở như tai, mũi họng, đường dẫn khí… Trong đó, viêm họng là phản ứng viêm ở vùng hầu họng, amidan vòm. Nguyên nhân có thể là do siêu vi hoặc vi trùng với tỷ lệ 90% ở người lớn, 70% trẻ em. Đây là bệnh lý thường gặp và được điều trị bằng kháng sinh do sợ biến chứng cũng như muốn giảm nhanh các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, viêm họng cũng có thể chỉ là một triệu chứng chứ không phải do vi khuẩn gây ra.

Các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, dược sĩ thảo luận và cập nhật kiến thức y khoa tại Imexforum

Đây là nội dung đáng lưu ý tại Diễn đàn y khoa - Imexforum Medical với chủ đề: Điều trị kháng sinh thích hợp trong nhiễm khuẩn hô hấp người lớn và trẻ em do Hội phổi Việt Nam cùng CTCP Dược phẩm Imexpharm phối hợp tổ chức vào ngày 08/06/2024. Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành. bác sĩ, dược sĩ trong chuyên khoa phổi, hô hấp… nhằm cung cấp phương pháp và kiến thức điều trị mới, đặc biệt là vấn đề sử dụng kháng sinh an toàn và hơp lý.

Cụ thể, GS.TS. BS Phạm Kiên Hữu – Chủ tịch LCH Tai Mũi Họng TP HCM và các tỉnh phía Nam – Chủ tịch Chi hội Mũi Xoang TP HCM cho biết cần phân biệt rõ viêm họng do vi khuẩn hay siêu vi. Theo đó, viêm họng do vi khuẩn thường có các triệu chứng như sau: Khởi phát đột ngột, đau họng, sốt, nhức đầu, tiêu hóa, viêm họng – VA, màng giả tải rác, hạch cổ…. Trong khi đó, viêm họng do siêu vi có các triệu chứng như Viêm kết mạc, sổ mũi, ho, tiêu chảy.

Để chẩn đoán viêm họng cần căn cứ theo tiêu chuẩn Centor. Đây là công cụ tính điểm nhằm xác định bệnh nhân nằm trong nhóm có nhiều khả năng. Theo Viện Sức khỏe và Thử nghiệm lâm sàng Vương quốc Anh (NICE), điểm Centor >= 3 có thể xem xét dùng kháng sinh.

Trong đó, lưu ý đến việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm họng liên cầu tán huyết nhóm A (tên tiếng anh là Group A Beta Hemolytic Streptococcus – GABHS – là loại vi khuẩn thường gặp gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em, đứng thứ 2 sau nhiễm virus gây bệnh ở đường hô hấp), ông Hữu cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại khi dùng hoạt chất Penicillin điều trị như vi khuẩn mắc tiết men B-Lactamase để bất hoạt Penicillin;

Hoạt chất Amoxicillin-clavulanate là lựa chọn đầu tay trong điều trị viêm mũi xoang

Khi xác định viêm xoang do vi khuẩn, theo các chuyên gia, cần "watchful waiting (Theo dõi) và được khuyến khích áp dụng trong trường hợp không nặng, không đe dọa xảy ra biến chứng và có thể theo dõi sát diễn tiến bệnh. Trong đó, hoạt chất Amoxicillin-clavulanate là lựa chọn đầu tay trong điều trị viêm xoang mũi cấp ở trẻ em.

Cũng theo các chuyên gia, để sử dụng Amoxicillin – Clavulanate hiệu quả cần tìm các sản phẩm chất lượng có tương đương sinh học với biệt dược, nguyên liệu đến từ châu Âu hoặc sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, có mặt trên thị trường lâu đời và giá thành tốt.

PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch LCH Hô hấp TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Phổi Việt Nam tại Imexforum

Bên cạnh đó, liên quan đến lựa chọn kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp của trẻ em, PGS.TS.BS Phan Hữu Nguyệt Diễm – Giảng viên cao cấp – Đại học Y dược TP HCM; Nguyên Trưởng khoa Nội tổng quát 2 – Hô hấp – Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết viêm phổi cộng đồng là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở trẻ em. Đặc biệt ở nước đang phát triển, có tới 40/1000 trẻ dưới 5 tuổi/năm mắc viêm phổi với tỷ lệ tử vong lên đến 16%. Theo đó, việc lựa chọn kháng sinh để điều trị rất quan trọng, đối với vi khuẩn điển hình cần lựa chọn nhóm hoạt chất Beta Lactam (Amoxicillin, Cefuroxim), và sử dụng nhóm hoạt chất Macrolides, Quinolones, Tetracyclin (>8T) cho vi khuẩn không điển hình.



