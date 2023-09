The Curse of Turandot (2021) - Quan Hiểu Đồng: Tương tự Tử chiến Trường Thành, The Curse of Turandot (Đồ Lan Đóa: Lời nguyền duyên khởi) cũng tập hợp dàn diễn viên Trung Quốc và châu Âu hoành tráng như Quan Hiểu Đồng, Khương Văn, Hồ Quân, Dylan Sprouse, minh tinh Pháp Sophie Marceau với kinh phí sản xuất 47 triệu USD. Nhưng phim trở thành "bom xịt" với doanh thu thấp, nội dung không hấp dẫn, yếu tố đa văn hóa làm kịch bản thiếu logic, lộn xộn. Sự thất bại của phim cũng khiến Quan Hiểu Đồng không còn nhận được vai chính trong phim điện ảnh nào nữa.