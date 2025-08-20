Concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình, Hoàng Hồng Ngọc lựa chọn tổ chức tại… “nhà”, đó chính là Nhà hát ca múa nhạc Quân đội – nơi cô đang công tác. Một khán phòng chật kín không còn ghế trống, những tiếng hò reo cổ vũ vang dội từ khi mở màn đến lúc kết thúc, những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, không chỉ của chủ nhân liveshow – Hoàng Hồng Ngọc, mà còn của tất cả ekip đứng sau cô, những người thầm lặng làm nên thành công của đêm nhạc, để Hoàng Hồng Ngọc tự tin, thoải mái tâm lý, toả sáng rực rỡ trên sân khấu. Bài viết này “điểm danh” hai trong số những người thầm lặng ấy, đó là đạo diễn Trương Huy Công và nhà sản xuất Hải Đàm.

Ngay trong buổi họp báo giới thiệu liveshow, Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ rằng, cô nhận được quá nhiều sự yêu thương cũng như hỗ trợ của lãnh đạo, đồng nghiệp và đặc biệt là những người bạn thân, trong đó có Trương Huy Công và Hải Đàm. Có thể nói, trong một show diễn, thì hai vị trí này cực kỳ quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất, bởi chính họ là những người làm công tác hậu cần cho một “bữa tiệc”, từ lên ý tưởng, quản lý chi tiêu lẫn dàn dựng cả một show diễn.

Vì chơi thân với nhau nên cả Hoàng Hồng Ngọc, Hải Đàm và Trương Huy Công đều hiểu nhau đến mức, chỉ cần nhìn nhau là có thể gật đầu. Chính vì thế, khi lên ý tưởng cho show diễn, họ không phải tranh cãi quá nhiều. Ngọc nói ý tưởng, Công lên phương án và Hải sẽ là người làm dự doán sản xuất. Rồi họ bàn nhau và rất nhanh chóng đi đến thống nhất. Chính vì thế, với một nghệ sỹ có 15 năm hoạt động nghệ thuật, để tổ chức concert đầu tiên cho riêng mình, có khi họ phải chuẩn bị cả năm trời. Nhưng Hoàng Hồng Ngọc quyết định làm show chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Vậy mà thành công.

Nhà sản xuất Hải Đàm

Chưa nói đến việc, những ngày cận show, lại là những ngày cao điểm cả nước bước vào “mùa” Concert quốc gia. Những ca sỹ như Hoàng Hồng Ngọc và những khách mời như Oplus, Hồng Duyên, Thu Thuỷ,… show diễn của họ dày đặc, nhất là những “nghệ sỹ lính” như Ngọc, Duyên, Thuỷ thì còn công việc phục vụ Nhà hát, và thường xuyên nhận được lệnh triệu tập bất ngờ, gấp gáp. Tuy nhiên, với sự dàn xếp của một người đã có nhiều năm kinh nghiệmm tổ chức show, sản xuất các MV ca nhạc, Hải Đàm rất bình tĩnh để xử lý từng việc trong một “mớ” việc chồng chéo, đột xuất. Ban nhạc vẫn tập đúng lịch, ca sỹ khớp nhạc vẫn đầy đủ dù lịch thay đổi, sân khấu vẫn được triển khai, các bộ phận vẫn chạy đều và nhuyễn, và đó chính là kết quả của sự hiểu nhau giữa những người bạn thân, không phải “xin phép” nhau hoặc bàn bạc quá nhiều, nhiệm vụ của ai gần như người đó tự quyết, cộng với kinh nghiệm cùng kiến thức của những người đều đã có trênn chục năm lăn lộn trong nghề, vì thế, cho dù tận phút cuối cùng trước khi lên màn vẫn gặp những trục trặc, nhưng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ và vô cùng thành công.

Nhà sản xuất Hải Đàm

“Một người làm công việc sản xuất cho một liveshow rất cần một cái đầu lạnh và một trái tim đôi khi cũng cần phải… lạnh. Sự tính toán chi li, tỉ mỉ từng chi tiết, từng phần việc, giao công việc cho từng team, từng người cần phải linh hoạt nhưng cũng rất kỷ luật. Mọi thứ xảy đến bất ngờ cần giữ được một thái độ bình tĩnh để xử lý. Đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc sản xuất, vì rất có thể bạn sẽ quyết định sai khi đang bị cảm xúc lấn át. Đấy chính là lý do mà khi thực hiện sản xuấ cho Bông hoa ánh thép, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và cả thách thức, dù nhỏ nhất ngay cả trước khi mở màn. Tôi cảm ơn Hoàng Hồng Ngọc đã tin tưởng và tạo cho tôi cơ hội, để ghi thêm một trang vào cuốn “Nhật ký” nghề nghiệp của đời mình, và may mắn, đó là một trang nhật ký thật đẹp và nhiều hoa” – Nhà sản xuất Hải Đàm tâm sự.

Trương Huy Công được Hoàng Hồng Ngọc mời tham gia show với vai trò đạo diễn, và anh đã thực hiện rất tròn vai. Một sân khấu đẹp, đủ màu sắc như sự “tắc kè hoa” của một nghệ sỹ quá đa năng – Hoàng Hồng Ngọc. Đêm nhạc đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật, sẽ phải điểm qua tất cả những dấu mốc quan trọng, cũng như sự đa dạng của một nghệ sỹ tài năng, đó là một bài toán không hề đơn giản. Nếu chỉ làm đêm nhạc của Ca sỹ hoặc Nhạc sỹ thì dễ, nhưng liveshow của một người vừa là nhạc sỹ, vừa là ca sỹ, vừa là người phối khí, vừa là nhà sản xuất âm nhạc thì nó không hề đơn giản. Đã thế, nghệ sỹ đó lại là một quân nhân, hoạt động chính trong môi trường quân đội, vừa mạnh mẽ, quyết đoán vừa đằm thắm, dịu dàng.

Đạo diễn Trương Huy Công

Và, hình ảnh nhận diện show diễn của Hoàng Hồng Ngọc đó chính là những bông hoa Sen đá – loài hoa vừa giản dị, mộc mạc, vừa có sức sống mãnh liệt, dễ thích nghi với mọi môi trường, vừa đẹp một cách tinh tế và sắc nét – vô cùng phù hợp với con người của chủ nhân liveshosw – Hoàng Hồng Ngọc.

“Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự đam mê và sáng tạo của một người nghệ sỹ. Bản thân tôi và Hoàng Hồng Ngọc đều là những người ưa thích sự chỉn chu, nhưng không bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Đấy chính là điều khiến chúng tôi “gặp” nhau trong cả tư duy sống và làm nghề. Thế nên, mỗi bài hát, một khuôn hình, mỗi điệu múa, mỗi khoảnh khắc ánh sáng hay câu nhạc trong liveshow đều được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng để chúng ăn khớp với tổng thể, nhưng vẫn không làm mất đi nét đặc trưng của từng thể loại. Và đó chính là một trong những điều làm nên sự đẹp đẽ của Bông hoa ánh thép mà Hoàng Hồng Ngọc cùng ekip chúng tôi đã mang tới cho khán giả trong đêm nhạc vừa rồi” - Đạo diễn Trương Huy Công chia sẻ.

Đạo diễn Trương Huy Công

Hoàng Hồng Ngọc cũng cho biết, cô mong tình bạn của 3 người sẽ bền chặt để tiếp tục chung tay làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng cho khán giả. Cô cũng luôn thầm cảm ơn duyên đời đã se để cô được gặp những người bạn trẻ vừa có tài vừa có tâm như Hải Đàm và Trương Huy Công.