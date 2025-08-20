DTAP ra mắt album đầu tay Made In Vietnam: Hành trình âm nhạc xuyên Việt cùng nhịp đập tự hào dân tộc

Sau 6 năm theo đuổi hành trình tìm hiểu và làm mới chất liệu truyền thống, DTAP chính thức trình làng album Made In Vietnam – dự án âm nhạc được ấp ủ nhiều năm. Album gồm 12 sáng tác mới và 4 bản hit từng làm nên tên tuổi nhóm, tất cả được phối khí lại, khoác diện mạo mới nhưng vẫn đậm “hồn Việt”.

Made In Vietnam được chia thành 3 chương liền mạch: “Xin Chào Việt Nam”, “Chiến Binh Tre” và “Con Rồng Thức Giấc”, đưa người nghe qua những gam màu đặc trưng của văn hóa và con người Việt Nam. Nếu “Xin Chào Việt Nam” mở ra khung cảnh đa sắc màu của 54 dân tộc và khẳng định chủ quyền lãnh thổ, thì “Chiến Binh Tre” tôn vinh phẩm chất anh hùng, tinh thần sẻ chia, nghị lực kiên cường của người Việt. Cuối cùng, “Con Rồng Thức Giấc” khắc họa một Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

Đặc biệt, album quy tụ 25 giọng hát trải dài nhiều thế hệ, từ NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945 cho đến bé Winnie (con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng) sinh năm 2020. Đây là minh chứng cho thông điệp xuyên suốt: ở bất kỳ thời kỳ nào, người Việt cũng luôn cất lên tiếng hát để tôn vinh đất nước.

Bất ngờ lớn nhất trong Made In Vietnam là sự xuất hiện của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn trong hai MV trọng điểm: Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà và Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ .

Nếu Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ (Hà Anh Tuấn thể hiện) tái hiện không khí rợp cờ đỏ qua hàng trăm thước phim từ khắp mọi miền, thì Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà (Mỹ Tâm thể hiện) lại mang thông điệp nhân văn về nghị lực và tinh thần đồng lòng của người Việt trước thiên tai. Mỹ Tâm – một người con miền Trung – cho biết cô xúc động ngay từ lần đầu nghe ca khúc và mong muốn gửi lời động viên đến đồng bào quê hương.

Ngoài ra, album còn quy tụ những tượng đài nghệ thuật như NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy, Diva Hồng Nhung; cùng loạt nghệ sĩ hàng đầu như Đen Vâu, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Trúc Nhân, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Karik… và dàn giọng ca trẻ như Orange, Phương Mỹ Chi, Pháo, Lamoon. Màn kết hợp xuyên thế hệ này không chỉ khẳng định vị thế của DTAP mà còn tạo nên một di sản âm nhạc giàu sức sống.

Không dừng lại ở âm nhạc, DTAP còn khởi động Hành Trình Tự Hào – chuỗi hoạt động xuyên Việt với sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ đoàn văn công năm xưa vượt Trường Sơn phục vụ kháng chiến, dự án lần này đi theo hành trình ngược lại – từ Nam ra Bắc – như một lời tri ân và kết nối thế hệ hôm nay với ký ức lịch sử.

Sự kiện họp báo ra mắt tại TP.HCM có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM, NSND Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lê Thiện, NSƯT Ca Lê Hồng. Đặc biệt, buổi họp báo cũng trở thành đêm diễn mở màn, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tham gia biểu diễn, tạo bầu không khí xúc động và thiêng liêng.

Made In Vietnam và Hành Trình Tự Hào không chỉ là cột mốc trong sự nghiệp của DTAP, mà còn là một mảnh ghép quan trọng trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là minh chứng cho khát vọng của thế hệ trẻ: tiếp nối, lan tỏa và làm giàu thêm hành trình tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc.