Những người đẹp là nạn nhân của "đại dịch" quay lén ở Hàn Quốc: Người lấy lại được hào quang, kẻ mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ

Có thể nói, ở một quốc gia mà sự bất bình đẳng trong vấn đề giới tính vẫn là một điều nghiêm trọng như Hàn Quốc thì việc những người phụ nữ - nạn nhân của "đại dịch" quay lén clip sex, chia sẻ ảnh nóng lên mạng xã hội, không được bảo vệ là điều thường thấy. Thậm chí dù qua bao nhiêu vụ việc được đưa ra ánh sáng, thì đâu đó vẫn có những kẻ biến thái tiếp tục hành động này.

Không chỉ những người phụ nữ bình thường, rất nhiều nghệ sĩ nữ Hàn Quốc cũng đều trở thành nạn nhân của "đại dịch" này. Có người may mắn thoát được bóng đen tâm lý trở lại đầy mạnh mẽ nhưng có người lại chẳng may mắn được như thế.

Oh Hyun Kyung

Sinh năm 1970, Oh Hyun Kyung trở thành Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 1989. Sau khi dành chiến thắng tại cuộc thi danh giá này, người đẹp nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Từ đó, Oh Hyun Kyung trở thành cái tên danh giá trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Oh Hyun Kyung trững lại sau khi bê bối lộ clip sex dài 28 phút giữa cô và bạn trai bị lộ. Cô đã yêu cầu các công tố viên điều tra về vụ việc và phát hiện đoạn băng trước đó đã từng được sử dụng để tống tiền cô. Mặc dù đã có nhiều bằng chứng chứng minh đoạn băng được quay lén mà không có sự đồng ý của Oh Hyun Kyung và chính người bạn trai là người phát tán đoạn phim, nhưng scandal vẫn khiến cô nhận phải những lời chỉ trích gay gắt từ phía truyền thông và cuối cùng buộc cô phải từ bỏ sự nghiệp.

Hình ảnh được cắt từ đoạn clip nóng.

Sau bê bối này, Oh Hyun Kyung rời Hàn Quốc sang Mỹ sống 3 năm trong tình trạng vật lộn với những vấn đề về tài chính. Một thời gian sau, người đẹp trở về nước và quyết định làm lại từ đầu. Cô liên tục nhận nhiều vai diễn đa dạng gây ấn tượng trong mắt khán giả, từ đó dần dần lấy lại được hào quang đã mất.

Lee Tae Ran

Được biết tới nhiều nhất qua vai diễn chị hai trong phim truyền hình "Những nàng công chúa nổi tiếng", Lee Tae Ran là cái tên được nhiều đạo diễn nhắm tới. Vào năm 2001, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp bỗng nhiên lao đao khi cô bị quản lý cũ đồng thời là người tình cũ dọa tung clip sex lên mạng. Lee Tae Ran bị khán giả tẩy chay, quay lưng, thậm chí là yêu cầu cô rời khỏi ngành giải trí.

Thời gian qua đi, khán giả dần quên đi quá khứ đen tối và chấp nhận Lee Tae Ran. Bởi lẽ, dù bị tẩy chay nhưng người đẹp vẫn kiên trì đóng phim và diễn xuất của cô được nhiều người công nhận. Năm 2019, nữ diễn viên xuất hiện trong "bom tấm drama" Sky Catsle sau nhiều năm vắng bóng. Sự chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc từ biến cố năm xưa của nữ diễn viên sinh năm 1975 dần được công chúng công nhận và yêu mến trở lại.

Ailee

Ailee được gọi là "Beyoncé Hàn Quốc" nhờ giọng hát hay và đầy nội lực. Tuy nhiên, vào năm 2013, sự nghiệp của giọng ca "I will go to you like the first snow" lao đao vì lộ ảnh nóng. Theo đó, một vài diễn dàn và trang web đã bất ngờ tung ra loạt hình ảnh khỏa thân nóng bỏng và khiêu gợi của Ailee.

Công ty chủ quản YMC Entertainment của Ailee vào thời điểm đó đã lên tiếng chính thức về vụ việc gây sốc này. Theo lời của YMC, những bức ảnh nude này được chụp khi Ailee còn ở Mỹ vào thời điểm trước khi khởi nghiệp ca sĩ. Cô là nạn nhân của một trò lừa đảo trên mạng. Khi đó Ailee nhận được một lời mời trở thành người mẫu cho một hãng nội y nổi tiếng với yêu cầu phải chụp ảnh khỏa thân để họ kiểm tra hình thể.

Hình nóng của Ailee được tung lên mạng xã hội.

Ivy

Từng được xem là đối thủ nặng ký của "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori nhờ sở hữu phong cách hát và thân hình sexy nhưng sự nghiệp của Ivy tan biến khi cô bị bạn trai cũ tung clip sex. Năm 2007, kẻ này vẫn tìm gặp Ivy, kèm một số lời đe dọa, “cao điểm” nhất chính là một loạt tin nhắn tống tiền. Người đàn ông này dọa, nếu Ivy không trả 50 nghìn USD cho anh ta, những hình ảnh tình cảm và một số bức ảnh “nude” của cô sẽ xuất hiện đầy trên mạng.

Mặc dù bạn trai cũ của Ivy đã bị bắt giữ, đoạn video cũng chưa bao giờ bị phát tán, vụ ồn ào đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp Ivy. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao bỗng chốc sụp đổ, Ivy đành lặng lẽ rút lui vào hậu trường sau khi tất cả show diễn của cô bị hủy bỏ. Năm 2011, sau 4 năm tạm rút lui khỏi làng giải trí, Ivy rục rịch quay trở lại sân khấu Kpop. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô vẫn gặp muôn vàn khó khăn vì bị nhiều nhà đài "quay lưng".

Goo Hara

Trước khi tìm sự giải thoát bằng cách tự vẫn, Goo Hara từng đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực khi bị bạn trai cũ bạo hành cùng đe dọa tung clip nóng. Vào thời điểm đó, Dispatch đã tung ra một bài phân tích chấn động kèm clip minh chứng rõ ràng. Theo trang tin này, bạn trai cũ đã đe dọa sẽ tung video sex của Goo Hara và anh ta lên mạng.

Vào 2 giờ sáng ngày 13/9/2018, bạn trai cũ đã gửi tin nhắn cho nữ ca sĩ kèm video sex của 2 người với lời đe dọa: "Tôi sẽ gửi cái này cho Dispatch nữa và sẽ phá hủy sự nghiệp làm người nổi tiếng của cô".

Đoạn tin nhắn bạn trai cũ gửi cho Goo Hara đe dọa về việc tung clip nóng giữa hai người.

Theo Dispatch, Goo Hara sau đó đã phát hiện ra A nắm trong tay đoạn video với nội dung nhạy cảm nên đã tìm đến A. Khi gặp bạn trai cũ ở khu vực thang máy, Goo Hara đã quỳ xuống và van xin người này đừng tung ra đoạn clip này. Clip Goo Hara quỳ xuống cầu xin bạn trai cũ đã được ghi lại bởi CCTV của thang máy.