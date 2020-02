Những ngày đầu năm siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả, rau xanh tăng chóng mặt gấp 2-3 lần trước Tết

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.



Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.



VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!