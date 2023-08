Những mỹ nam giả gái ấn tượng nhất màn ảnh Hàn

Lee Joon Ki

"The King and the Clown" có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng Jung Jin Young (vai nhà vua), Kam Woo Sung (vai Jang Sang), Lee Joon Ki (vai Gong Gil) và Kang Sung Yeon (vai Noksu). Thủ vai chính đầu tay, ngôi sao sinh năm 1982 không ngại thử sức với nhân vật khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng về diễn xuất nội tâm. Lee Joon Ki thể hiện hoàn hảo vai Gong Gil – chàng trai có dung mạo xinh đẹp như hoa đến mức ngay sau bộ phim có rất nhiều nghi vấn về giới tính được đặt ra cho anh.

Không chỉ thành công ở tạo hình thanh thoát, kiêu sa mà vẫn có nét ngây thơ, man mác nỗi buồn, Lee Joon Ki còn lột tả xuất sắc tài năng xuất chúng và nội tâm sâu sắc của nhân vật Gong Gil. Nhiều nhà đánh giá phim nhận xét rằng hiếm sao nam nào có thể sẵn sàng hy sinh hình ảnh nam tính, điển trai để vào vai nhân vật này. Với màn hóa thân xuất sắc trong vai chàng hề Gong Gil, Lee Joon Ki đoạt giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2006, Grand Bell Awards 2006.

Được công chiếu vào năm 2005, "The King and the Clown" trở thành một cơn sốt phòng vé với doanh thu cực khủng là 74,5 triệu USD cùng 12,3 triệu vé được bán ra – một kỉ lục mà không phải phim Hàn nào cũng có thể thực hiện được, tạo thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Kim Nam Gil

"The Fiery Priest" là bộ phim tội phạm hài hước từng khiến bao khán giả mê mẩn, rating có tập lên đến 22%, lọt Top 3 phim truyền hình Hàn có rating cao nhất năm 2019, mang về giải Daesang SBS Drama Awards cho Kim Nam Gil. Trên VieON, phim nhận lượt xem lại cao, hàng nghìn bình luận tích cực cùng 4.9/5 điểm đánh giá.

Xoay quanh chuyện linh mục Park Hae Il (Kim Nam Gil) phối hợp cùng với công tố viên Park Kyung Sun (Honey Lee – “hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc”) giải quyết cái chết bí ẩn của một linh mục công giáo cao cấp, Linh Mục Nhiệt Huyết đào sâu phản ánh về vấn đề quan chức trong bộ máy chính trị. Dàn diễn viên trong phim không ngại lăn xả, quăng hết miếng hình tượng. Tưởng chừng Cha xứ Kim Hae Il “chuẩn men” sẽ luôn sống theo lý tưởng của Chúa, đề cao việc sống ngay thẳng, nhưng vừa ngầu được mấy giây xong lại chuyển qua tấu hài. Kim Nam Gil gây bất ngờ khi tạo hình một quý bà tuy rằng có phần hơi lố: đôi môi đỏ, trang điểm đậm và bộ trang phục màu sắc sặc sỡ.

Jang Dong Yoon

"Tale Of Nokdu" là bộ phim khiến dân tình không ngừng bàn tán không chỉ nhờ cốt truyện mới mẻ, hài hước mà còn ở tạo hình giả gái xinh xắn đến khó tin của nam chính Jeon Nokdu (Jang Dong Yoon). Từ một nam nhân quý tộc, vì trốn cuộc hôn nhân sắp đặt nên Nokdu buộc phải cải trang thành nữ nhân để đến sống tại ngôi làng, kéo theo không ít tình huống bi hài đã xảy ra. Việc giả gái của Jang Dong Yoon kéo dài trong khá nhiều tập phim chứ không phải chỉ ở một vài phân cảnh. Từ đó, màn giả gái xuất sắc nhất màn ảnh Hàn khiến nữ chính Kim So Hyun cũng phải lép vế, “ngã ngửa” phát hiện hoá ra mình chỉ là “nữ phụ đam mỹ”.

"Tale Of Nokdu" đưa tên tuổi của Jang Dong Yoon vượt khỏi phạm vi Hàn Quốc. Với gương mặt thanh thoát, Jang Dong Yoon không gặp nhiều khó khăn khi mang đến một “góa phụ Nokdu” nhẹ nhàng, thanh thoát nhất có thể. Anh cật lực giảm cân để có thể nhập vai một cách tốt nhất, cho người xem chiêm ngưỡng một nhan sắc xinh đẹp.

Ji Sung

"Kill Me, Heal Me" từng làm mưa làm gió làng giải trí khi sở hữu kịch bản hay, dàn diễn viên thực lực cùng nhạc phim ấn tượng. Phim kể về Cha Do Hyun (Ji Sung), người thừa kế tập đoàn giàu có tài phiệt tại Hàn Quốc, mắc phải căn bệnh lạ - chứng rối loạn đa nhân cách khi trải qua cú sốc tâm lý gắn liền với bí mật của gia đình. Vào vai Do Hyun, Ji Sung khiến người xem “ngả mũ” trước biến hóa tài tình vào 7 nhân vật, mỗi người đều mang sắc thái tính cách hoàn toàn khác nhau: nam chính hiền lành Do Hyun, chú già Ferry Park, cậu học sinh trung học Yo Sub, cô bé 7 tuổi Nana, “badboy” lạnh lùng Se Gi hay thậm chí Ahn Yo Na - một “bánh bèo” 17 tuổi mê trai, thích làm điệu.

Nhân vật Nana chính là phần kí ức trong ngày tháng Cha Do Hyun bị nhốt dưới hầm với một người bạn nhỏ. Ji Sung khiến khán giả “nổi da già” khi thể hiện đúng tâm lý nhân vật, bộc lộ niềm hạnh phúc duy nhất của Nana là được thỏa sức chơi đùa cùng những thú cưng nhồi bông thơm tho, sạch sẽ.

Nhân vật Ahn Yo Na được xem là màn giả gái mang tính biểu tượng của Ji Sung. Trong bộ đồng phục trung học cùng mái tóc cắt ngắn, Ahn Yo Na “bánh bèo” mộng mơ với cặp nơ không thể hường phấn hơn gây sốc khi thành công trong việc cướp đi nụ hôn từ “anh chủ Danbam” Park Seo Joon. Màn giả gái “nuột” của ông xã Lee Bo Young cùng những tương tác với Park Seo Joon khiến người hâm mộ bắt đầu “đẩy thuyền”. Họ trở thành Cặp đôi đẹp nhất tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2015.

Yoo Seung Ho

"Seondal: The Man Who Sells River" từng là phim hài cổ trang Hàn Quốc đại náo thị trường phòng chiếu, thu về hơn 13 triệu USD. Trên VieON, phim đạt 4.8/5 điểm đánh giá, nhiều bình luận “có cánh” dành đến nội dung phim và dàn diễn viên. Trong đó không ít khán giả ngợi khen phân cảnh giả gái của Yoo Seung Ho.

Với cốt truyện kẻ lừa đảo có tiếng trong lịch sử Hàn Quốc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, Bộ Tứ Lừa Đảo mở đầu bằng một loạt các phi vụ lừa đảo của gã điển trai nhưng lẻo mép Kim Seon Dal (Yoo Seung Ho) và các cộng sự: Bowon (Go Chang Seok), Yoon Bosal (Ra Mi Ran), Gyun (Xiumin - EXO).

Trong phim, “em trai quốc dân” Yoo Seung Ho cải trang thành một cô gái e ấp dịu dàng ngồi trong kiệu, chuẩn một tiểu thư đài các. Nhận xét về vai diễn giả gái của mình tại buổi họp báo, Yoo Seung Ho thành thật: “Tôi nghĩ mình trông sẽ rất đẹp gái, nhưng mà trông giống như một người đàn ông hơn". Dẫu vậy khán giả vẫn để lại nhiều lời khen có cánh cho mỹ nam sinh năm 1993. Việc không ngại lăn xả ở mọi vai diễn giúp Yoo Seung Ho khẳng định được tài năng diễn xuất trời phú.